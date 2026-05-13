‘낮 최고 28도’ 초여름 날씨…큰 일교차 주의 [오늘날씨]

수요일인 13일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다. 전날 내린 비가 대부분 그친 뒤 기온이 크게 오르면서 낮에는 초여름처럼 날씨를 보이겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 벌어져 건강 관리에 주의가 필요하다.

제주 서귀포시 남원읍 휴애리 자연생활공원에 여름을 알리는 수국이 피어나 관람객들의 시선을 사로 잡고 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면, 아침 최저기온은 11~16도, 낮 최고기온은 22~28도로 평년보다 다소 높겠다. 서울은 아침 14도에서 낮 25도까지 오르겠고, 대구와 광주 등 남부 내륙은 27도 안팎까지 올라 다소 덥게 느껴질 수 있다

주요 지역 아침 최저기온은 서울 14도, 인천 13도, 수원 14도, 춘천 13도, 강릉 15도, 청주 13도, 대전 14도, 전주 13도, 광주 13도, 대구 14도, 부산 15도, 제주 15도다.

낮 최고기온은 서울 25도, 인천 22도, 수원 25도, 춘천 26도, 강릉 24도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 27도, 부산 22도, 제주 21도로 예보됐다.

오전까지 전국 내륙과 서해안, 전남남해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히 인천대교와 영종대교, 서해대교 등 해안 교량과 강·호수 주변 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

기상청은 “당분간 맑고 따뜻한 날씨가 이어지겠지만 일교차가 매우 크므로 겉옷을 준비하는 것이 좋다”고 당부했다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 예보됐다.

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