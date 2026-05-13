방탄소년단, 美 빌보드 양대 메인차트 붙박이…제니 '핫100' 10위

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 정규 5집 '아리랑'으로 미국 빌보드 양대 메인차트 붙박이가 됐다.

12일(현지지간) 빌보드 차트에 따르면, 방탄소년단 '아리랑' 타이틀곡 '스윔(SWIM)'은 16일 자 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에서 30위를 차지했다. 지난 주 32위에서 2계단 상승했다. 해당 차트에 1위로 데뷔한 이후 7주 연속 상위권에 머물렀다.

앞서 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위를 차지한 '아리랑'은 또한 이번 주 같은 차트에서 7위를 차지했다. 7주 연속 톱10다.

글로벌 신드롬이 여전한 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)' OST인 가상 걸그룹 '헌트릭스'의 '골든'도 '핫100'에서 롱런 중이다. 이번 주에 지난 주보다 2계단 상승한 11위를 차지했다. 이번 주까지 해당 차트에 46주째 머물렀다. '케데헌' OST는 '빌보드 200' 22위다.

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 팝스타 제니(JENNIE)가 케빈 파커(Kevin Parker)가 이끄는 호주 사이키델릭 록 밴드 '테임 임팔라'와 협업한 '드라큘라(Dracula)(Remix)'는 지난 주보다 8계단 상승해 이번 주 '핫100'에서 10위를 기록했다. 제니의 첫 솔로 톱10 진입이다.

'그래미 어워즈' 두 개 부문에 노미네이트되고 시상식에서 무대를 꾸민 하이브(HYBE) 글로벌 걸그룹 '캣츠아이(KATSEYE)'의 신곡 '핑키 업(PINKY UP)'은 이번 주 '핫100' 72위로, 4주 연속 차트인했다. 캣츠아이 두 번째 EP '뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)'는 '빌보드 200'에서 122위에 걸렸다. 45주 연속 차트인이다. 이들의 데뷔 앨범 'SIS'는 195위로 '빌보드 200'에 통산 14주 머물렀다.

그룹 '아일릿(ILLIT)'은 '빌보드 200'에서 자체 최고 순위를 경신했다. 이들의 미니 4집 '마밀라피나타파이(MAMIHLAPINATAPAI)'는 이번 주 '빌보드 200'에 26위로 데뷔했다. 앞서 이들은 미니 1집 '슈퍼 리얼 미' 93위, 미니 2집 '아일 라이크 유' 94위, 전작인 미니 3집 '밤(bomb)'이 171위로 진입했었다.

아울러 아일릿은 이로써 4연속 '빌보드 200'에 진입하는 동시에 데뷔 이래 자신들의 모든 앨범을 '빌보드 200'에 올려놓는 쾌거를 이뤘다. 또 5세대 K-팝 걸그룹(세대는 현재 구분 중) 중 가장 높은 순위이기도 하다.

그룹 '코르티스(CORTIS)'의 미니 2집 '그린그린' 타이틀곡 '레드레드'는 이번 주 빌보드 '버블링 언더 핫 100'에서 17위를 차지했다.

'핫100'에 아깝게 진입하지 못한 25곡 순위를 매기는 차트다. 특히 코르티스는 데뷔 9개월 만에 해당 차트에 들어오는 성과를 거뒀다. 기존 웬만한 인기 K-팝 그룹들도 진입하지 못한 차트다.

<뉴시스>

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