삶과 죽음 잇는 거대한 몸짓…경기아트센터 ‘큰 나무 이야기’

경기아트센터가 전통문화의 큰 스승을 기리고 생명의 흐름을 노래하는 소리춤굿 ‘큰 나무 이야기’를 선보인다.

19일 오후 7시30분 대극장에서 열리는 공연은 한국 전통춤의 거목인 고(故) 이애주 선생의 예술 세계를 바탕으로 기획됐다. ‘큰 나무’를 중심 이미지로 삼아 인간과 자연, 삶과 죽음, 과거와 현재를 하나의 흐름으로 연결하며, 춤의 기원인 공동체 의례와 노동의 몸짓을 현대적 무대 언어로 풀어낸다.

소리춤굿 ‘큰 나무 이야기’. 경기아트센터 제공

무대에는 이애주 선생의 제자들로 구성된 ‘이애주한국전통춤회’와 국가무형유산 ‘남해안별신굿보존회’가 함께 오른다.

공연은 소리와 몸짓으로 생명의 리듬을 깨우는 ‘영가무도’와 남해안별신굿의 ‘청신’ 의례로 문을 연다. 이어 음양오행의 원리를 담은 ‘무극살풀이’, 정영만 명인의 ‘넋풀이’와 전통춤의 정수인 ‘완판 승무’가 긴 호흡의 장단 속에서 펼쳐진다. 무대의 마지막은 모든 이의 평안을 기원하는 ‘시석’으로 마무리된다.

이번 공연은 한성준, 한영숙, 이애주로 이어지는 한국 전통춤의 정통성을 집약적으로 보여주는 동시에, 굿과 춤이 어우러지는 대규모 의례를 무대화했다는 점이 특징이다.

경기아트센터 관계자는 “전통을 박제된 유물이 아닌 현재와 연결된 살아있는 예술로 보여주고자 했다”며 “개인의 표현을 넘어 공동체가 함께 경험하는 춤의 확장성을 보여줄 것”이라고 말했다.

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