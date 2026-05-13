'하이닉스 2만원대 매수' 전원주, 스태프들에게 용돈 쾌척

연예계 대표 '재테크 고수'이자 '짠순이'로 통하는 배우 전원주(87)가 투병 후 달라진 인생관을 전했다.

12일 유튜브 채널 '전원주인공'에 업로드된 '전원주 한강뷰 아들 집 최초 공개'라는 제목의 영상에서 전원주가 최근 빙판길 낙상으로 인한 고관절 골절 수술을 이겨내고 두 달 만에 복귀하는 모습이 그려졌다.

눈길을 끈 것은 현장 스태프들에게 1인당 10만 원씩 용돈을 건네는 '통 큰' 면모였다.

전원주는 "가만히 누워있을 때 이러다 가버리면 나만 손해라는 생각이 들었다"며 "이제는 있으면 있는 대로 주는 재미를 가지기로 했다"고 밝혔다.

평소 아끼고 모으는 것에 집중했던 삶의 궤적을 '나눔'으로 급선회한 것이다.

건강 위기와 치매 초기 진단 등을 겪으며 금전의 가치보다 '사람'과 '순간'의 소중함을 우선순위에 둔 것으로 풀이된다.

앞서 전원주는 지난 2011년 초 주당 2만원대에 SK하이닉스 주식을 매수한 뒤 장기 보유한 것으로 전해졌다. 같은 날 SK하이닉스 주가는 종가 기준 183만5000원을 기록했다.

<뉴시스>

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