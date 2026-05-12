中 무역대표단, 한국 도착…트럼프 방중 직전 美 재무와 협상

오는 13∼15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 앞두고 미 측과 사전 조율 형태의 협상을 할 중국 무역대표단이 12일 한국에 도착했다.



로이터통신은 허리펑 중국 국무원 부총리가 이날 인천국제공항을 통해 한국에 도착했다고 보도했다.

스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리. AP연합뉴스

미중 무역 협상의 중국 측 대표인 리청강 국제무역담판대표(상무부 부부장)도 허 부총리와 동행했다.



이들은 오는 13일 스콧 베선트 재무장관 등 미국 측 대표단과 무역 협상을 할 예정이다.



베선트 장관은 이날 일본에서 가타야마 사쓰키 재무상과 만찬 및 양자 회담을 갖고, 오는 13일 한국에 들렀다가 중국 베이징으로 향할 예정이다.



베선트 장관과 허 부총리가 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 별도로 회동할 예정은 없는 것으로 알려졌다.



구 부총리는 이날 재경부 기자단 간담회에서 "이번 방문은 미중 정상회담과 관련한 장소로 한국을 이용하는 여건"이라며 "(앞으로) 얼마든지 이야기할 기회가 있고, 현재로서는 급한 사람을 붙들고 만나자고 하지는 않는다"라고 설명했다.

<연합>

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