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中 무역대표단, 한국 도착…트럼프 방중 직전 美 재무와 협상

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오는 13∼15일 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 앞두고 미 측과 사전 조율 형태의 협상을 할 중국 무역대표단이 12일 한국에 도착했다.

로이터통신은 허리펑 중국 국무원 부총리가 이날 인천국제공항을 통해 한국에 도착했다고 보도했다.

스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리. AP연합뉴스
스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 부총리. AP연합뉴스

미중 무역 협상의 중국 측 대표인 리청강 국제무역담판대표(상무부 부부장)도 허 부총리와 동행했다.

이들은 오는 13일 스콧 베선트 재무장관 등 미국 측 대표단과 무역 협상을 할 예정이다.

베선트 장관은 이날 일본에서 가타야마 사쓰키 재무상과 만찬 및 양자 회담을 갖고, 오는 13일 한국에 들렀다가 중국 베이징으로 향할 예정이다.

베선트 장관과 허 부총리가 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 별도로 회동할 예정은 없는 것으로 알려졌다.

구 부총리는 이날 재경부 기자단 간담회에서 "이번 방문은 미중 정상회담과 관련한 장소로 한국을 이용하는 여건"이라며 "(앞으로) 얼마든지 이야기할 기회가 있고, 현재로서는 급한 사람을 붙들고 만나자고 하지는 않는다"라고 설명했다.

<연합>


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