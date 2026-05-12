한전, 전선 원자재 인상분 계약액에 즉시 반영…"총 140억 조정”

한국전력이 중동 사태 이후 원유와 나프타 가격 급등으로 전선 원자재 가격이 평시 보다 30∼40% 이상 상승한 만큼, 이를 계약 금액에 즉시 반영했다고 12일 밝혔다.

한전은 8일 기후에너지환경부와 전선업계 관계자 등과 한전 아트센터에서 ‘전력 기자재 수급 안정 및 원자재 공급 현황 간담회’를 개최했다.

12일 한전 관계자들이 기후에너지환경부, 전선업계 관계자와 간담회가 끝난 뒤 단체사진을 찍고 있다. 한전 제공

한전 관계자는 간담회에서 “중동사태 이후 물가 변동분을 계약 금액에 반영해달라는 요청이 26건이 들어왔다”며 “해당 요청에 대한 검토를 완료하고 총 140억원 규모의 계약액을 조정했다”고 말했다.

그러면서 업계의 경영 부담을 최소화하기 위해 향후 발생하는 인상분도 법령에 따라 신속히 반영할 방침이라고 전했다. 이 밖에 수급차질이 우려되는 전선 품목에 대한 납기도 일괄적으로 30일씩 연장해 제조사의 부담을 완화했다. 핵심 품목인 배전용 고압전선도 공급 가능 일수를 평시 대비 1.6배까지 확보하는 방식으로 수급 불안에 대비했다.

서성태 기후에너지환경부 전력망정책 과장은 “전력망 구축의 핵심 파트너인 전선 제조 업계가 겪는 어려움은 곧 국가 전력망의 안정성을 저해하는 요인”이라며 “공공재 성격이 강한 전선 품목이 안정적으로 납품될 수 있도록 원자재 가격 변동을 유연하게 반영하고 원재료가 우선 공급될 술 있게 관계부처 등과 지속적으로 협의하겠다”고 말했다.

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