XTL 팝업 쇼, 티파니 영·뱀뱀 진행으로 마무리

지난 10일 성수동 에스팩토리 D동에서 열린 ‘엑스 더 리그(X The League, 이하 XTL)’ 팝업 쇼가 글로벌 MC 티파니 영과 뱀뱀의 진행 속에 마무리됐다. ENA와 글로벌 커머스 전문기업 라라스테이션이 공동 제작한 이번 오프라인 쇼케이스는 글로벌 셀러들의 라이브 세일즈와 콘텐츠 요소가 결합된 복합형 프로젝트로 진행되며 현장 방문객들의 참여를 이끌었다.

이날 행사의 시작을 알린 티파니 영과 뱀뱀은 9개국 40인의 글로벌 주요 셀러들이 참여하는 세일즈 프로그램의 개막을 알리며 현장 진행을 맡았다. 두 MC는 안정적인 진행과 현장과의 소통을 통해 프로그램을 이어갔다.

두 MC의 진행 속에 본격적인 세일즈 프로그램이 시작되자 글로벌 셀러들은 현장 곳곳을 누비며 각 브랜드 제품을 직접 소개하고 방문객들과 소통에 나섰다. 프로그램 진행에 따라 셀러들의 세일즈 활동이 이어지며 방문객들의 참여가 이어졌다.

라라스테이션은 이번 팝업을 통해 콘텐츠와 커머스가 결합된 새로운 형태의 글로벌 프로젝트를 선보였다는 설명이다. 단순한 제품 전시를 넘어 엔터테인먼트 요소와 실시간 세일즈 경험을 결합해 프로그램을 구성했다.

특히 티파니 영과 뱀뱀의 참여는 프로젝트의 글로벌 상징성을 보여주는 요소로 제시됐다. 글로벌 팬층을 보유한 두 아티스트의 존재감이 더해지며 XTL이 지향하는 엔터테인먼트 기반 커머스 프로젝트의 정체성을 설명하는 사례로 소개됐다.

라라스테이션 관계자는 “티파니 영과 뱀뱀의 참여로 현장 분위기가 활기를 띠었고, 글로벌 셀러들의 세일즈 에너지도 한층 높아졌다”며 “이번 XTL 팝업의 생생한 현장과 프로젝트의 과정은 향후 ENA와 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 전 세계 시청자들에게 공개될 예정”이라고 전했다.

한편 이번 XTL 팝업 쇼는 글로벌 셀러, K-브랜드, 엔터테인먼트 콘텐츠가 결합된 복합형 프로젝트로 진행됐다.

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