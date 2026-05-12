‘3연속 준우승’ 셰플러, 매킬로이와 리턴매치

미국프로골프(PGA) 투어 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국·사진)는 한 달 전 시즌 첫 메이저 대회 마스터스에서 세계 2위 로리 매킬로이(37·북아일랜드)에게 대회 2연패를 허용하며 준우승에 머물렀다. 2라운드에서 공동 24위까지 떨어졌다가 3라운드에서 공동 2위로 뛰어올라 내심 역전 우승을 노린 상황이라 아쉬움이 컸다.



셰플러가 14일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크 골프 클럽(파70·7394야드)에서 개막하는 시즌 두 번째 메이저 PGA 챔피언십에 출전해 우승 트로피를 놓고 매킬로이와 리턴매치를 벌인다.



셰플러는 2005~2007년 타이거 우즈 이후 최초로 지난해 2년 연속 6승을 쓸어 담으며 투어를 지배했다. 올해도 지난 1월 첫 출전 대회인 더 아메리칸 익스프레스에서 개인 통산 20승 고지에 오르며 시즌을 활짝 열었다.



이에 이번 시즌도 그의 독무대가 될 것으로 예상했지만 매킬로이에 가로막혀 우승 행진이 중단됐다. 특히 마스터스에서 준우승을 거둔 뒤에는 마치 마법에 걸린 듯 RBC 헤리티지와 마이애미 챔피언십까지 모두 코앞에서 우승을 놓치며 3개 대회 연속 2위에 머물렀다.



따라서 이번 대회에서 설욕전을 펼치겠다는 각오가 남다르다. 셰플러는 마스터스에서 두 차례 우승했고 PGA 챔피언십과 디 오픈도 한 차례씩 정상에 올라 메이저 4승을 기록 중이다.



하지만 ‘소문난 장타자’ 매킬로이의 상승세도 만만치 않다. 마스터스 제패 후 출전한 트루이스트 챔피언십에서 공동 19위에 올랐고, 이 대회만 출전한 채 휴식을 취하며 PGA 챔피언십을 대비한 만큼 두 선수의 불꽃 튀는 우승 다툼이 예상된다.



세계 3위 맷 피츠패트릭(32·잉글랜드)도 우승 후보다. 그는 최근 5개 PGA 투어 대회에서 3승을 따낼 정도로 무서운 상승세를 이어가고 있다. 3월 ‘제5의 메이저’ 플레이어스 챔피언십과 4월 캐딜락 챔피언십에서 시즌 2승을 쌓은 캐머런 영(28·미국)도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 한국 선수는 임성재(28), 김시우(31·이상 CJ)가 출사표를 던졌다.



임성재는 PGA 챔피언십에 7차례 출전해 5차례 컷 탈락과 공동 17위(2021년), 공동 42위(2018년)에 머물렀다. 김시우도 10차례 출전해 지난해 공동 8위가 최고 성적이다.

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