민주 “반헌법 세력 심판” 국힘 “충청서 힘 보여야” [6·3 지방선거]

전국 민심의 풍향계로 꼽히는 충청권에 여야 지도부가 나란히 출격해 중원 공략에 나섰다. 충청 출신인 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표는 12일 각각 충북 청주와 충남 천안을 찾아 ‘중원 탈환’과 ‘충청 사수’를 다짐했다. 4년 전 충청권 4개 광역단체장을 모두 국민의힘에 내줬던 민주당은 이번 선거를 “반헌법·반민주세력 심판”으로 규정하며 설욕전에 나섰고, 국민의힘은 “충청에서 힘을 보여줄 때”라며 현역 단체장 수성 의지를 다졌다.



충남 금산 출신인 정청래 대표는 충북 청주에서 열린 대전·세종·충북·충남 공천자대회에서 후보들에게 “에베레스트산이 세계에서 제일 높은 이유는 히말라야 산맥 위에 얹혀 있기 때문”이라며 “후보들의 승리 가능성이 높은 것은 히말라야 산맥 같은 민주당에 (소속돼) 있기 때문”이라고 말했다.



정 대표는 “2026년 시대정신은 6·3 지방선거에 승리해 이재명정부를 성공시키라는 국민의 준엄한 명령”이라며 “당원주권 혁명을 통해 당당하게 경선으로 후보가 된 여러분은 내가 잘나고 똑똑해서 (후보가) 됐다고 자만하는 순간 당원과 국민으로부터 외면받을지 모른다는 걱정을 항상 해야 한다”고 했다. 정 대표는 “윤석열 검찰독재정권 3년 동안 경제는 폭망했고 국격은 실추됐고 우리 삶은 팍팍해졌다”며 “헌법과 민주주의를 파괴·공격했던 반헌법 반민주세력을 이번 선거에서 심판하자”고 목소리를 높였다. 그는 오후엔 전남 강진에서 열린 전남·광주·전북 공천자대회에서 참석자들과 호남권 승리를 결의했다.

설욕전 나선 민주당 더불어민주당 정청래 대표가 12일 충북 청주시에서 열린 ‘대전·세종·충북·충남 공천자대회’에서 충청권 광역단체장 예비후보들과 6·3 지방선거 승리를 위한 구호를 외치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 민주당 신용한 충북도지사 후보, 정 대표, 이시종 공동상임선대위원장, 박수현 충남도지사 후보. 청주=뉴시스

충남 보령 출신인 장동혁 대표도 이날 천안에서 열린 충남도당 당직자 회의 및 필승 결의대회에 참석해 충청 표심 다지기에 나섰다. 장 대표는 “충남은 이순신 장군의 충혼이 깃든 곳”이라며 “우리에게는 이순신 장군 못지않게 용감하고 힘센 김태흠이라는 장수가 있다”고 했다. 현역 충남도지사인 김태흠 후보는 이번 선거에서 수성전에 나선다. 장 대표는 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것”이라며 “충청에서 국민의힘을, 대한민국을 지켜달라”고 지지를 호소했다.



당초 지역 일정을 최소화한 채 이재명 대통령과 여당을 겨냥한 메시지에 주력해 온 장 대표는 최근 들어 현장 행보를 늘려가고 있다. 영남권을 중심으로 보수층 결집 조짐이 나타나면서 장 대표의 활동 반경도 충청과 영남으로 넓어지고 있다는 분석이 나온다. 장 대표는 지난 이틀간 부산과 대구, 울산을 찾은 데 이어 이날 오후 경북을 방문하며 보수 텃밭 다지기에 주력했다.

수성 의지 내세운 국민의힘 국민의힘 장동혁 대표가 12일 충남 천안 김태흠 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 후보자들과 함께 필승을 결의하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 국민의힘 강승규 의원, 장 대표, 김 후보, 신동욱 의원. 천안=뉴스1

현역 충청권 광역단체장(최민호 세종시장, 이장우 대전시장, 김태흠 충남도지사, 김영환 충북도지사)은 전원 국민의힘 소속이다. 민주당은 조상호(세종시장)·허태정(대전시장)·박수현(충남도지사)·신용한(충북도지사) 후보를 각각 공천했다. 지방선거와 함께 열리는 충청권 국회의원 2석 쟁탈전도 치열하다. 충남 아산을에선 청와대 대변인 출신인 민주당 전은수 후보와 영양사 출신 정치인인 국민의힘 김민경 후보가 맞붙는다. 충남 공주·부여·청양에선 변호사 출신 민주당 김영빈 후보가 출마한 가운데, 국민의힘은 후보 선정을 고심 중이다.

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