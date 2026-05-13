“저신용자 고금리 검토 필요 소액대출 등 금리 하향 여지” [비즈 Who]

장민영(사진) IBK기업은행장이 “저신용자의 고금리가 타당한지 검토할 필요가 있다”며 현행 신용평가·금리체계에 문제를 제기했다.



12일 장 행장은 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘취임 100일 기자간담회’에서 최근 이재명 대통령이 제기한 ‘약탈금융’ 비판과 관련해 이같이 말했다. 앞서 시중은행들이 신용평가에 연동된 가산금리 체계 개편에 대해 “취지에 공감하나 위험 관리와 건전성 측면에서 불가피한 측면이 있다”고 한 것과 대조적이다.

장 행장은 “3년 동안 동일하게 이자를 제때 상환했다면 저신용등급 소비자 입장에서 더 많은 이자를 부담한 셈이니 과도하고 불리하다고 느낄 수 있다”며 “처음 시작부터 저신용자라는 이유만으로 고금리를 적용하는 것이 맞는지 생각해 볼 필요가 있다”고 말했다. 성실 상환 이력에 따라 이자 혜택 등을 주는 안을 고려할 만하다는 것이다.



획일적 금리 적용 구조를 금액별로 탄력적으로 운영하도록 개편할 필요성도 제기했다. 장 행장은 “저신용자를 위해 금액별 신용등급 금리를 적용해야 하는 것 아니냐”며 “미래 성장 가능성 등을 감안해 신용등급을 개편하듯이 금리 적용도 비슷하게 시도해 볼 수 있다”고 설명했다. 생계형 대출에는 별도 금리 체계로 숨통을 틔워주자는 취지로 풀이된다.



이어 포용금융 차원에서 소액 대출인 경우 연체나 부도 시 원금 상각 범위를 확대하는 방안도 검토 중이라고 밝혔다. 현재 기업은행은 3개월 이상 연체된 채권을 ‘고정이하’ 여신으로 분류해 최대 60%까지 상각 지원한다. 장 행장은 “단순히 낮은 금리로 공급하는 것만이 포용금융이라 생각하지 않는다”며 “금융 전 주기에 걸쳐 여러 방법으로 단계별 도움을 주는 것이 중요하다”고 강조했다.



민간 부실채권 처리 회사인 ‘상록수’가 보유한 장기연체채권 중 기업은행 지분과 관련해서는 “이미 암묵적으로 양도(매각)를 동의했다”며 “굳이 보유할 필요가 없기 때문에 조속히 해결하도록 하겠다”고 밝혔다.

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