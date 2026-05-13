[이코노 브리핑] 생보업계 CEO, 소비자 신뢰회복 약속 외

생보업계 CEO, 소비자 신뢰회복 약속

생명보험회사 최고경영자(CEO)들이 모여 소비자 중심 경영 실천을 위한 ‘소비자와의 다섯 가지 약속’을 발표했다. 생보협회에 따르면 22개 생보사 CEO들은 12일 ‘약속의날’ 행사에서 공동결의문을 통해 모든 의사결정을 ‘소비자 기준’으로 전환하고, 소비자가 이해하지 못하거나 불이익 우려가 있는 상품은 판매하지 않겠다고 약속했다.

IBK운용, ITF서 IBK로 ETF 명칭 변경

IBK자산운용이 자사의 상장지수펀드(ETF) 브랜드명을 ‘ITF’에서 ‘IBK’로 바꾼다고 12일 밝혔다. 회사는 그간 ITF 브랜드를 통해 국내 주식형, 채권형, 테마형 ETF 등을 선보이며 상품 라인업을 확대해 왔다. 이번 브랜드명 변경은 IBK금융그룹의 브랜드 신뢰를 자사 ETF 상품 전반에 반영하고 투자자들이 보다 쉽게 이해하고 선택할 수 있는 브랜드로 만들겠다는 취지에서 이뤄졌다.

농협銀, 노후 준비 ‘동행 예·적금’ 출시

NH농협은행은 고객의 노후 준비 지원을 위해 연금 실적을 채우면 우대금리를 제공하는 ‘NH올원더풀행복동행 예·적금’을 출시했다고 12일 밝혔다. NH올원더풀동행예금은 기본금리 연 2.15%이며, 연금 실적을 채우면 우대금리 0.5%포인트를 제공한다. NH올원더풀동행적금은 기본금리 연 2.30%, 우대금리 조건을 모두 채울 경우 최고 연 3.80%의 금리를 제공한다.

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