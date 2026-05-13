‘포니’가 시동 건 車 수출 50년… 7655만대 금자탑

‘포니’가 길을 뚫은 한국 자동차 수출이 50년 만에 누적 7655만대를 돌파했다. 최대 수출 시장인 미국을 비롯해 각국이 자국 생산 강화에 나선 가운데 한국도 국내 생산·수출 동력을 유지하기 위한 정책적 지원이 필요하다는 목소리가 나온다.



12일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 한국 자동차는 올해 4월까지 총 7654만8569대가 수출됐다. 이는 1976년 6월 현대자동차가 에콰도르에 국산 승용차 ‘포니’를 수출한 뒤 50년 만에 세운 기록이다. 승용차 한 대 길이를 4.7m로 잡고 일렬로 줄 세울 경우 지구 둘레(약 4만㎞)를 9바퀴나 감쌀 수 있는 규모다.

누적 수출 대수를 기준으로 1999년 1107만3814대로 처음 1000만대 고지를 넘어섰고 2005년 2254만1604대, 2008년 3072만927대, 2012년 4196만4238대 등 천만 단위 기록을 잇달아 경신했다. 이후 2015년 5109만839대, 2019년 6109만3781대, 2023년 7008만7640대 등 4년 주기로 1000만대씩 추가됐다. 이 같은 속도가 유지되면 내년 8000만대 고지를 달성할 전망이다.



국내 자동차 생산 부문도 올해 기념비적인 기록을 세웠다. 지난해까지 누적 1억2911만대를 기록한 자동차 생산은 올해 1∼4월 138만7043대를 더해 1억3000만대를 돌파했다. 1955년 미군 지프를 개조한 시발(始發) 자동차가 생산된 지 71년 만이다.



업계는 앞으로도 자동차 수출·생산 성장세를 이어가기 위해선 국내 생산을 촉진할 추가 지원책이 필요하다고 입을 모은다. 미국, 유럽을 비롯한 주요국이 자국 생산 기조를 강화하고 중국산 전기차가 국내 시장을 침투하는 상황에서 생산 기반을 지키기 위한 정책적 지원이 절실하다는 것이다. 한국자동차연구원은 올해 수출 전망에서 “주력 시장인 미국, 유럽에서 소폭의 하방 압력이 존재한다”며 “미국은 관세와 현지 생산 설비 가동의 영향이 있고 유럽에서는 중국계 제조사의 침투율이 확대 추이를 보인다”고 분석했다.

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