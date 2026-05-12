‘염갈량’의 결단은 손주영이었다…“멘탈, 구위, 변화구, 본인의 의사까지 손주영이 적임자라는 결론” [잠실 현장 프리뷰]

“우리 마무리 이번주부터 정했습니다. ‘그 녀석’이 마무리로 던집니다”
LG의 ‘염갈량’ 염경엽 감독이 유영찬의 이탈로 자리가 빈 마무리 자리를 ‘10승 좌완 에이스’ 손주영으로 채운다. 염경엽 감독은 12일 서울 잠실구장에서 열리는 삼성과의 2026 KBO리그 홈 경기를 앞두고 손주영의 마무리 전향을 천명했다.
경기 전 더그아웃에서 취재진과 만난 염 감독은 “트레이닝 파트와의 의논을 거친 결정이다”라면서 “(유)영찬이가 아웃되고 나서 여러 카드를 고민하며 12경기를 치렀는데, 12경기에서 블론 세이브가 네 번이나 나왔다. 이걸 보면서 우리 중간 투수들이 잘 할 수 있는 걸 잘 하게 하는 게 가장 효과적이라는 생각을 했다. 우리가 8연승을 할 때 보면 마무리가 고정되어 있었다. 멘탈이나 포심 패스트볼의 구위, 변화구까지 세 가지 요소를 두루 따졌을 때 (손)주영이가 제격이라는 결정을 내렸다”라고 설명했다.
염 감독이 신경 쓴 부분이 하나 더 있다. 아니 가장 많이 신경썼다고 해도 맞다. 바로 손주영 당사자의 의견이다. 2024시즌에 9승(10패)을 올리며 선발 투수로 안착한 손주영은 지난 시즌 11승6패 평균자책점 3.41을 기록하며 LG를 대표하는 좌완 에이스로 발돋움했다. 선발로 10승을 올려줄 수 있는 투수가 팀 사정에 의해 마무리로 옮기는 건 선수 개인에게도 굉장한 모험이다.
염 감독의 마무리 전향 권유에 손주영은 “감독님, 제게 좋은 경험이 될 것 같습니다”라고 흔쾌히 수락했다. 염 감독은 “마무리 전향을 수락할 때보니 자신감도 느낄 수 있었다. 멘탈적인 부분에서 주영이가 충분히 해낼 수 있을 것 같다. 게다가 부상 부위도 팔꿈치나 어깨가 아니라 옆구리 부분이라 자주 나와야 하는 마무리에도 무리가 되지 않겠다는 판단이었다”라고 설명했다.
월드베이스볼클래식(WBC)에서 부상을 당했던 손주영은 지난 9일 대전 한화전에서 올 시즌 첫 등판을 가졌다. 당시 손주영은 2이닝 동안 피안타 3개를 허용하긴 했지만, 탈삼진 2개 포함 무실점으로 막아냈다.
염 감독은 “지난 토요일 주영이를 2이닝 등판시킨 게 세이브 투수가 될 수 있을까를 시험해보는 빌드업이었다. 30개 이상 던졌을 때 어떤 이상이 있나, 팔의 상태를 확인하기 위해서 시험해봤다. 트레이닝 파트에서도 30개 정도 투구수는 전혀 부상 위험도 없고 괜찮을 것 같다는 사인이 나왔다. 코칭스태프 회의에서도 지금 상태에서는 이상적인 카드가 주영이다라는 답이 나왔다. 물론 주영이가 잘 안착해주면 좋겠지만, 안 됐을 때도 생각해놨다. 우선은 주영이가 버티는 데까지 잘 버텨줬으면 한다”라고 말했다.
마무리 투수에게 가장 요구되는 조건은 연투다. 3점차 이내의 세이브 상황이 연이틀 펼쳐졌을 때 바로 마운드에 올라 팀 승리를 지켜내야 한다. ‘초보 마무리’ 손주영은 우선 이번 주엔 연투를 하지 않는다. 염 감독은 “이번 주는 하루 던지면 하루는 쉬게 할 생각”이라면서 “다음 주 정도부터 트레이닝 파트와 소통을 통해 일주일에 한 번 연투, 이런 식으로 적응을 해나가게 할 생각이다”라고 답했다.
10승 좌완 선발을 마무리로 전향시킨 것은 현재 선발진에 대한 믿음이 있기에 가능한 것 아니냐는 질문이 나오자 염 감독은 “믿음보다는 현재 선발진은 주영이 없이도 결과를 만들어내고 있다. 강한 선발진이라고 얘기할 순 없지만, 5할 이상은 버틸 수 있는 선발진이다. 기존 선발 5명 외에 (김)윤식이가 이제 선발진에 들어오기 위한 빌드업을 한다. 주영이가 빠져나간 자리를 대비하는 역할을 윤식이가 맡는다”라면서 “제가 KBO리그판에 45년 이상 있으며 공부해본 결과, 투수 구성에 있어 가장 첫 번째가 마무리다. 과거 삼성 왕조엔 오승환, 임창용이 있었고, SK 왕조엔 정대현이 있었다. 현대 왕조에는 조용준까지 우승 팀을 보면 항상 85% 이상의 세이브 성공률을 가져가주는 마무리들이 있었다. 내 기준엔 마무리는 1년에 블론 세이브를 5개 이내로 해줘야 한다. 근데, 우리는 유영찬 없이 치른 12경기에서 4번이나 블론 세이브가 나왔다. 이렇게 가다간 시즌 운영이 너무 불안정하겠다는 판단에서 나온 결정”이라고 설명했다.
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