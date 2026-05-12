‘인간 마이클’ 서사는 없다… 전설의 무대 스크린서 부활

북미 극장가를 먼저 달군 영화 ‘마이클’(포스터)이 마침내 13일 국내 개봉한다. 미국에서는 지난달 24일 먼저 공개돼 흥행과 논란, 호평과 혹평을 동시에 불러일으켰다. 한국은 이제 그 여진을 받아들이게 됐다.



영화는 마이클 잭슨이라는 인물에 메스를 들이대지 않는다. “그는 어떤 사람이었는가”를 해부하는 대신, “왜 세계가 그에게 열광했는가”를 무대 위 퍼포먼스로 증명하는 데 집중한다. 서사는 존재하지만, 철저히 기능적이다. 이 영화의 본질은 공연이다. 작품은 ‘잭슨 5’ 시절부터 ‘배드(Bad)’ 앨범 시기까지, 마이클이 세계적 팝 아이콘으로 성장하는 과정을 따라간다. 마이클 역은 조카 자파 잭슨이 맡았다. 영화는 그의 주요 시기를 훑지만, 내면의 균열이나 창작의 고통을 깊숙이 파고들지는 않는다. 대신 히트곡이 쉼 없이 이어진다.



평가는 이 지점에서 엇갈린다. 어떤 팬들에게 영화는 실제 마이클 잭슨 콘서트에 가는 것과 가장 근접한 경험을 제공한다. 반면 천재의 그림자와 권력의 폭력성, 자기파괴와 모순을 파고드는 최근 전기영화 문법에 익숙한 관객에게는 영화가 시대 역행으로 보인다. 그만큼 이 영화의 갈등 구조는 단선적이다. 폭군 아버지의 영향력에서 벗어나려는 마이클의 서사가 사실상 전부다. 이 때문에 영화는 명확히 갈린다. 팬들에게는 축복 같은 선물이지만, 인물 탐구를 기대한 관객에게는 아쉬움이 남는다. 평가가 극단적으로 엇갈릴 수밖에 없다.



비평과 대중의 반응도 극명하게 갈렸다. 12일 기준 미국 영화 평점 사이트 로튼토마토에서 평론가 지수는 39%에 머문 반면 일반 관객이 매기는 팝콘 점수는 97%에 달했다. 흥행 성적은 이를 입증한다. 제작비 약 2억달러가 투입된 이 영화는 개봉 3주차에 북미 누적 수입 2억4000만 달러를 돌파했다. 가장 성공한 음악 전기영화 중 하나인 ‘보헤미안 랩소디’ 북미 총수익도 넘어섰다. 글로벌 누적 수익은 5억7740만 달러에 달한다.



영화의 파급력은 음악 시장으로도 이어졌다. 개봉 이후 ‘스릴러’와 ‘넘버 원스’가 다시 빌보드200 차트 톱10에 진입했다. 세상을 떠난 지 17년이 지난 아티스트의 음악이 다시 차트를 흔들고 있다.



북미에서는 이미 검증이 끝났다. 이제 공은 한국 관객에게 넘어왔다. 소문은 충분히 건너왔다. 주요 퍼포먼스 장면은 이미 온라인을 통해 공유된 상태다. 그럼에도 극장이라는 공간에서 다시 마이클의 퍼포먼스를 경험하는 것이 특별한 체험이 될 수 있을지, 판단은 한국 관객의 몫이다.

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