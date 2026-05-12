BTS 멕시코 공연 사흘간 15만명 운집… 경제효과 1억달러

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 7일과 9∼10일(현지시간) 멕시코시티에서 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’ 공연을 열고 사흘간 15만명을 만났다. 현지에서는 BTS의 공연으로 1억달러가 넘는 경제효과가 발생한 것으로 바라보고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 7일과 9∼10일 멕시코시티에서 월드투어 ‘아리랑(ARIRANG)’을 열고 15만 ‘아미’(팬덤명)를 만났다. 빅히트 뮤직 제공

12일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 BTS는 2015년 7월 이후 10년10개월 만에 멕시코에서 완전체 공연을 열었다. 3회 공연 티켓은 예매 시작과 동시에 매진됐다.



BTS는 이번 공연에서 현지 문화를 무대 곳곳에 녹여냈다. 이들은 ‘위 고인 프롬 멕시코시티(We goin’ from Mexico City)’라는 가사가 포함된 ‘에어플레인 pt.2(Airplane pt.2)’를 선곡했고, ‘에일리언스(Aliens)’ 무대에서는 멕시코 전통 프로레슬링 ‘루차 리브레’ 마스크를 쓴 댄서를 등장시켰다. 뷔는 ‘아이돌(IDOL)’을 부르다가 공연장 한편에 마련된 현지 간식 ‘반데리야’를 집어 들기도 했다.



멤버들은 “여러분은 정말 최고였다. 무슨 말을 더 할 수 있겠냐”며 “멕시코에 꼭 다시 돌아오겠다”고 소감을 전했다. 또한 “소칼로 광장에서부터 이어진 열기를 잊지 못할 것 같다. 멕시코에 대한 좋은 추억을 가득 안고 간다”며 스페인어로 감사 인사를 건넸다.



현지 매체에 따르면 9∼10일 공연장 밖에 약 3만5000명이 운집해 주변 도로 일부 구간이 통제됐다. LA타임스는 “보이밴드가 국제 외교의 관심사로 떠오르는 일은 흔치 않다”며 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 멤버들을 대통령궁에 초청한 사실을 전했다. 이 매체는 100만명 이상이 티켓 구매를 시도했고, 입장하지 못한 이들은 공연장 주변에 모였다고 보도했다.



BTS는 16∼17일과 19일 미국 스탠퍼드에서 투어 열기를 이어간다. 이후 23∼24일과 27∼28일 라스베이거스에서 콘서트를 연 뒤 다음 달 12∼13일 부산 아시아드 주경기장에서 ‘아미’(팬덤명)를 만난다.

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