"지령 받고 중국 선전"…스파이 활동 인정한 美 시장의 '두 얼굴'

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티 소재 아카디아시의 에일린 왕(58·여) 시장이 중국 정부의 불법 스파이로 활동한 혐의를 인정하고 시장직에서 사임했다.

11일(현지시각) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 왕 시장은 지난 2020년부터 2022년까지 미국 본토에서 가짜 뉴스 웹사이트를 운영하며 중국 정부의 선전 활동을 도운 혐의를 받고 있다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 카운티 소재 아카디아시의 에일린 왕(58·여) 시장이 중국 정부의 불법 스파이로 활동한 혐의를 인정하고 시장직에서 사임했다. 뉴시스, X 캡처

조사 결과 왕 시장은 전 약혼자인 야오닝 마이크 선과 함께 '미국 뉴스 센터(U.S. News Center)'라는 웹사이트를 개설했다. 이들은 해당 사이트가 중국계 미국인을 위한 뉴스 매체라고 주장했지만 실제로는 베이징 당국의 지시를 수행하는 창구로 활용됐다.

왕 시장은 중국 정부에게서 기사 게재 지시를 받고 이를 실행한 뒤, 조회수 등을 스크린샷으로 찍어 보고하는 등 철저히 관리 감독을 받은 것으로 드러났다. 특히 신장 위구르 지역의 강제 노동 의무를 부인하는 내용같이 중국 정부에 유리한 기사를 중점적으로 게재했다. 공개된 메시지에 따르면 중국 측 책임자의 격려에 왕 시장은 "감사합니다, 지도자님"이라고 화답하며 긴밀한 관계를 과시하기도 했다.

미 검찰은 중국 당국이 왕 시장을 정치적 스타로 키워 캘리포니아주 내에서 중국의 이익을 대변하도록 설계했다고 밝혔다. 왕 시장은 2022년 11월 아카디아 시의원에 당선됐으며, 순번제에 따라 시장직을 수행해 왔다.

빌 에세일리 LA 연방검사는 "왕 시장이 지방 정부의 최고위직까지 올라갈 수 있었다는 사실은 미국인들에게 큰 공포를 준다"며 중국의 집요한 미 정계 침투 시도를 경고했다.

앞서 공범인 전 약혼자 선씨는 지난 2월 중국 스파이로 활동한 혐의로 4년 형을 선고받아 연방 교도소에 수감된 바 있다. 왕 시장 역시 이번 유죄 인정에 따라 최대 징역 10년형에 처해질 수 있다.

이번 사건은 최근 미국 내에서 잇따르고 있는 중국의 영향력 확대 시도와 맞물려 파장이 커지고 있다. 최근에는 랭커스터 시청과 정치인 자택에 대한 연방수사국(FBI)의 압수수색이 진행되는 중국계 기업이나 자본과 연계된 스파이 혐의 조사가 미 전역으로 확대되는 양상이다.

미 방첩 당국은 지난 2022년부터 중국이 정책 결정 과정에 영향을 미치기 위해 온오프라인 수단을 가리지 않고 첩보 활동을 강화하고 있다며 각별한 주의를 당부하고 있다.

<뉴시스>

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