김영희 母, 제사 혁명… "어머니도 조상님 얼굴 기억 안 나시죠?"

김영희가 '말자쇼'를 찾은 부부에게 자신의 어머니에 대한 이야기를 꺼냈다. 김영희 인스타그램 캡처

코미디언 김영희가 ‘말자쇼’를 찾은 부부에게 자신의 어머니에 대한 이야기를 꺼냈다.

지난 11일 방송한 KBS2 ‘말자쇼’는 ‘가족 특집’으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 “30년째 제사상 차린 막내며느리 제 아내, 아내를 위해 제사 그만둬도 될까요?”라는 고민이 등장했고, 고민의 주인공은 제사를 많이 줄여서 현재 1년에 6번하고 있다고 밝혔다.

‘말자 할매’ 김영희는 고민 주인공을 위해 “친가가 가부장적인 집안이었다. 명절이 되면 남자들은 큰 교자상에, 여자들은 소반에 둘러앉아 밥을 먹던 집안”이라며 그런 집에 막내며느리로 들어간 자신의 어머니 이야기를 꺼냈다.

제사를 그만두기 위해 고민하는 남편이 등장했다. KBS '말자쇼' 제공

김영희는 “엄마가 아침잠이 많으시다”라며 “하루는 할머니를 불러 ‘조상님들도 오는 데 피곤하실 거예요. 충분히 자고 일어나서 지내면 어떨까요?’라며 차례 시간을 늦췄다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 “또 한 번은 엄마가 할머니께 ‘솔직히 조상님 얼굴 기억 못 하시죠? 기억에 남는 조상님만 써보세요’라고 말했다”라며 “그 후로 제사 횟수가 반으로 줄었다”라고 전했다.

아내를 위해 결단을 내려야 한다고 말하는 김영희. KBS '말자쇼' 제공

김영희는 “제사 음식을 준비해 주는 것도 고맙고 참석해 주는 것도 고맙고 함께 해주는 것도 고마운 것”이라며 “부부간에도 고맙다는 표현을 하면 10번 싸울 것이 1번으로 준다. 당연한 건 없다”라고 강조했다.

그러면서 고민 사연자에게 “형제들과 얘기해서 제사 횟수를 줄이든 제사 음식의 가짓수를 줄이든 단출하게 할 수 있는 방법을 고민해 봐라”라고 조언했다.

지난 '말자쇼'에 등장헀던 방청객들이 다시 '말자쇼'를 찾았다. 유튜브 채널 '개그콘서트' 영상 캡처

한편, 이날 ‘말자쇼'에는 반가운 얼굴들이 등장했다. 지난 방송에서 친구들에게 ‘말자쇼’ 보러 가자고 했지만 아무도 간다고 하지 않아 혼자 방청 왔던 남성이 이번에는 어머니와 함께 와 눈길을 끌었다.

또 아빠만 목이 잔뜩 늘어난 티셔츠를 입고 방청을 와 김영희를 울컥하게 했던 일명 ‘프릴 아저씨’ 가족도 재방문했다. 이 가족은 ‘말자쇼 단체 티셔츠’를 입고 등장해 훈훈함을 안겼다. 이에 더해 큰딸에게 남자 친구가 생겼고, 작은딸은 결혼 날짜를 잡았다는 반가운 근황을 전했다.

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