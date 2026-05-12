민주당 광주광산을 임문영 후보 “광주를 AI심장 도시로” [6·3의 선택]

임문영 국가인공지능전략위원회 부위원장은 12일 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 보궐선거 출마를 선언했다.

예비후보로 등록한 임 부위원장은 이날 광주시의회에서 인공지능(AI) 전문가답게 광주를 AI의 심장도시로 반드시 만들겠다고 약속했다.

임 예비후보는 “인공지능이 산업과 경제, 일자리와 교육, 국가 경쟁력과 미래까지 모든 것을 다시 바꾸고 있다”며 “AI 시대는 전력과 AI 기반 생태계를 갖춘 지역이 새로운 성장의 중심이 되는 시대”라고 밝혔다.

임 예비후보는 이재명 대통령의 성남시장 시절부터 함께하면서 데이터 기반 행정혁신과 디지털 정책을 설계한 장본인이다. 이재명 정부 출범과 함께 국가인공지능전략위원회 부위원장을 맡아 국가 핵심 산업인 AI 국가전략 수립에 참여했다.

임 예비후보는 광주가 대한민국 미래산업 중심도시로 발돋움할 AI 기반을 갖추고 있다고 했다. 그는 “전남광주는 전국에서 유일하게 통합을 마쳤고 전국 최초 자율주행 실증도시에도 도전하고 있다”며 “AI, 미래차, 에너지 기반을 바탕으로 새로운 성장동력을 만들어 대한민국 미래산업의 중심도시로 도약해야 한다”고 강조했다.

출마 지역구인 광산을에 대해서는 제조업과 자동차 산업, 산업단지와 생활 기반이 집약된 광주의 미래를 이끄는 심장”이라며 “광산을이 AI 전환의 방아쇠를 당길 때 광주의 경제가 다시 뛸 수 있다”고 말했다.

임 예비후보는 “국가인공지능전략위원회 부위원장으로 대한민국 AI 전략과 인공지능 행동계획을 마련했다”며 “디지털 혁명의 현장을 직접 경험하고 그 변화를 정책으로 현실에 적용해 온 전문가로서 모든 역량을 광주의 성장과 미래에 쏟겠다”고 밝혔다.

임 에비후보는 “삼성전자와 SK하이닉스 같은 세계적 반도체 기업이 광주에 올 수 있도록 기반을 만들고, RE100 기반 전력망과 데이터센터를 구축하겠다”며 “광산을 지역 제조업을 AI 기반 스마트팩토리로 혁신하겠다”고 약속했다.

같은 AI 전문가인 하정우 부산 북갑 후보에 대해서는 “부·울·경 AI 전환 구상에 진심이 느껴진다”며 “전남광주에서도 이재명 정부의 지방혁신전략에 맞춰 서로 잘하기 경쟁을 해보고 싶다”고 밝혔다.

광주에서 초·중·고를 졸업한 임 후보는 하이텔·나우누리 시절부터 디지털 혁명의 현장을 경험한 IT·정책 전문가다.

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