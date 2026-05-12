이경규 "5년 전부터 당뇨와 전쟁…점심·저녁 항상 괴롭다"

방송인 이경규가 당뇨 전 단계 진단을 받았다고 밝혔다.

지난 7일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '국민 절반이 당뇨? 당뇨 합병증으로 수술받은 이경규가 파헤친 혈당의 진실'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이경규는 유튜브 채널 '당뇨스쿨' 운영자 이혜민 원장과 함께 혈당 관리와 당뇨에 대해 이야기를 나눴다.

이경규는 "5년 전부터 당뇨와 전쟁이 시작됐다. 의사가 당뇨 전 단계라고 하더라"고 밝혔다.

이어 "삶의 질이 진짜 없다. 점심, 저녁은 항상 괴롭다"고 토로했다.

그는 과거 건강 이력도 언급했다. 이경규는 십여 년 전 관상동맥 하나가 막혀 스텐트 시술을 받았다며 "혈당 스파이크로 인해 생긴 혈전이 혈관을 막았다"고 설명했다.

또 당화혈색소 수치가 한때 6.8까지 올랐다가 식단 관리로 5.8까지 내려갔고, 이후 다시 6.2~6.3 수준까지 올랐다고 전했다.

한편 영상 공개 후 일부 시청자들은 이경규의 건강을 걱정하는 반응을 보이기도 했다. 일부 댓글에는 "발음이 평소와 달라 보인다"는 의견도 있었다.

<뉴시스>

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