신차 조작법 배우다 ‘쾅’…대구서 승용차 3m 아래 하천 추락

대구의 한 자동차 판매점 앞에서 신차 조작 설명을 듣던 70대 운전자의 차량이 하천으로 추락했다.

대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다. 대구소방안전본부 제공

12일 대구 수성경찰서 등에 따르면, 이날 오전 11시37분쯤 대구 수성구 지산동 한 자동차 대리점 앞에 정차해 있던 승용차가 편도 4차로 도로를 가로질러 약 3m 아래 하천 둔치로 떨어졌다.

이 사고로 운전자 A(70대·여)씨와 동승자 등 총 3명이 경상을 입었다. 이 중 2명은 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰 조사 결과, A씨는 이날 새로 구입한 차량을 인도받은 뒤 대리점 직원으로부터 차량 내부 기능과 조작법에 대한 설명을 듣던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다. 경찰은 정차 중이던 차량이 갑자기 돌진하며 도로를 가로지른 점으로 미루어 운전 부주의 가능성에 무게를 두고 있다.

경찰 관계자는 “운전자가 신차 조작이 익숙하지 않은 상태에서 사고가 난 것으로 보인다”며 “주변 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다”고 말했다.

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