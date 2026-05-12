정청래 “히말라야 산맥 같은 민주당 있기에 승리”…텃밭 흔들리자 무소속 견제

더불어민주당 정청래 대표가 6·3 지방선거 후보자들을 향해 “승리 가능성이 높고, 당원과 국민들 사랑 받는 이유는 히말라야 산맥 같은 당에 있기 때문”이라고 강조했다. 최근 호남에서 무소속 출마가 잇따르며 ‘텃밭 수성’에 비상등이 켜지자 사실상 무소속 주자들을 겨냥해 견제구를 던진 것으로 해석된다.

정 대표는 12일 충북 청주에서 열린 대전·세종·충북·충남 공천자대회에 참석해 허태정 대전시장 후보, 조상호 세종시장 후보, 신용환 충북도지사 후보, 박수현 충남도지사 후보를 차례로 호명하며 “에베레스트 산이 제일 높은 이유”라며 이른바 ‘민주당 간판의 힘’을 강조했다.

더불어민주당 총괄상임선대위원장인 정청래 대표가 12일 충북 청주시 엔포드호텔에서 열린 대전·세종·충북·충남 공천자대회에 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 이어 “청주시장 후보가 된 이장섭 후보도 더불어민주당 당원이기 때문에, 당원이 품고 있기 때문에 당선 가능성이 높다”며 “파란 점퍼를 입고 자신의 이름을 당당하게 앞에 내세울 수 있는 이유는 우리가 히말라야 산맥 같은 더불어민주당의 자랑스러운 당원이기 때문에 그렇다는 것을 한시도 잊어선 안 되겠다”고 거듭 강조했다.

민주당이 이처럼 당 결속을 강조하는 배경에는 전북 지역의 무소속 출마 확산이 있다. ‘대리비 지급 의혹’으로 제명된 김관영 전북도지사가 무소속으로 재선 도전에 나선 데 이어, 전북 시·군단체장과 재보궐선거에서도 무소속 출마가 잇따르고 있다. 정 대표의 공천권 행사에 대한 반발을 고리로 무소속 주자들이 결집하는 기류가 흐르자, 민주당은 당내 기강 잡기에도 나서는 모양새다.

김관영 전 지사에 이어 김제·부안·군산을 재보궐선거에서는 김종회 전 의원이 지난 8일 무소속 출마를 공식 선언했다. 민주당은 해당 지역에 박지원 평당원 최고위원을 전략공천한 상태다. 김 전 지사와 김 전 의원은 모두 당 지도부를 정면 비판하며 “전북도민의 선택을 받겠다”는 입장을 내세우고 있다. 김 전 지사는 ‘식사비 대납 의혹’이 제기된 이원택 후보 공천을 두고 형평성 문제를 제기했고, 김 전 의원은 박 최고위원 전략공천을 “지역 사정을 모르는 인사를 내리꽂은 낙하산 사천”이라고 비판했다.

특히 김 지사와 이 후보가 여론조사에서 접전을 이어가는 점도 민주당에는 부담이다. 뉴스1이 지난 9~10일 조원씨앤아이에 의뢰해 전북도에 거주하는 유권자 1000명을 대상으로 ‘전북지사 적합도’를 묻는 조사에서 무소속 김관영 예비후보(43.2%)와 민주당 이원택 예비후보(39.7%)가 오차범위 내 접전을 벌였다. 이번 조사는 ARS 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

민주당은 텃밭 이탈 조짐이 커지자 서둘러 대응에 나섰다. 전북 익산을이 지역구인 한병도 원내대표는 전날 이 후보 선거사무소를 찾아 힘을 실었다. 한 원내대표는 페이스북에서 “집권 여당 민주당의 강력한 추진력만이 전북 도약을 확실하게 이끌 수 있다”고 강조했다. 민주당은 시·도당위원회에 무소속·타당 후보 지원 행위를 ‘해당 행위’로 규정하고 징계 방침을 밝히는 등 내부 단속도 강화하고 있다. 공천 불복 뒤 무소속 출마한 인사들에 대해서도 ‘영구 복당 불허’ 방침을 재차 강조했다.

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