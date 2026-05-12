6월부터 폭염특보 최상위 단계 ‘폭염중대경보’ 운영

기상청이 6월1일부터 폭염특보 최상위 단계인 ‘폭염중대경보’를 운영한다.

기상청은 이같은 내용을 담은 2026년 여름철 방재기상대책을 발표했다.

동대구역 인근에서 한 시민이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 연합뉴스

기상청이 이번에 기상특보 제도 최초로 폭염특보에 중대경보 단계를 신설하기로 한 건 최근 여름철 폭염 기간과 강도가 증가하면서 피해가 잇따르는 데 따른 것이다.

기존 폭염주의보와 폭염경보는 각각 일 최고체감온도가 33도 또는 35도 이상이 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발표한다.

폭염중대경보는 폭염경보 수준 지역에서 일 최고체감온도가 38도 또는 일 최고기온이 39도 이상이 하루만 예상돼도 발표한다.

야간 열 스트레스 관리를 위해 이번에 열대야특보도 신설된다. 주의보 단계만 운영한다. 폭염주의보 수준 이상인 지역에서 밤 최저기온 25도 이상 하루만 예상돼도 열대야주의보가 발표된다. 다만 지형 영향과 도시효과 등 고려해 인구 50만 이상 대도시와 해안·도서지역은 26도, 제주도는 27도 기준으로 발표한다.

5월15일부터 1시간 누적강우량 100㎜ 수준 재난성 호우에 대해 긴급재난문자를 추가로 발송한다. 기존 호우 긴급재난문자 수준 넘어 재난성 호우 발생 시 추가 경고해 즉각적인 대피·대응을 유도한단 취지다.

기상청은 최대 2∼3일 전부터 호우 발생가능성 정보도 제공한다. 호우특보가 발표될 가능성을 높음-보통-조금으로 구분해 지도상 그림으로 공유하는 식이다.

6월1일부터 기상특보구역도 세분화한다. 현재 전국 시군 단위 중심으로 183개 특보구역 운영 중이다. 이번에 총 235개까지 세분화할 예정이다.

이미선 기상청장은 “기후변화로 위험기상 빈도와 강도가 증가하고 있다”며 “위험기상으로부터 안전한 나라를 만들기 위해 우리 기상청이 가진 자원과 인력, 역량을 모두 쏟아붓겠다”고 했다.

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