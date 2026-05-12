삼성전자 노조 “합의든 결렬이든 최선을 다하겠다”

삼성전자 노사 사후조정이 2일차에 접어든 가운데, 삼성전자 노조는 조합원들이 만족할 결과를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 12일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

삼성전자 최대 노조인 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 최승호 위원장은 12일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 노사 사후조정 회의에 참석하기 전 기자들과 만나 “조합원들이 만족할 수 있는 결과를 내기 위해, 그것만 바라보고 활동 중”이라며 “합의든 결렬이든 최선을 다한다는 말씀을 드리고 싶다”고 말했다. 그는 “초기업노조가 작년 단체 협약이 체결된 신생노조로 작년 2명만활동이 가능했고 반도체(디바이스솔루션) 부문에선 저 혼자 활동하다 6개월 만에 과반노조가 됐다“며 “제가 이제 삼성전자의 근로자 대표고 노조의 대표”라고 덧붙였다.

한편, 사측 대표 교섭위원인 김형로 부사장은 기자들의 질문에 아무런 대답을 하지 않은 채 회의장에 입장했다.

삼성전자 노사는 전날과 이날 이틀간 사후조정 절차를 통해 협상을 재개했다. 삼성전자 노사는 지난 2∼3월 진행된 조정에서 합의에 이르지 못해 조정 중지가결정됐으나, 고용노동부 설득에 사후조정 절차로 다시 대화에 나서게 됐다.

노사는 전날 같은 장소에서 오전 10시부터 오후 9시 30분까지 11시간 30분간 1차 사후조정 회의를 열었지만 결론을 도출하지 못했다.

노사가 평행선을 달리고 있는 핵심은 성과급 재원 기준 및 명문화 여부다. 노측은 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%를 성과급 재원으로 마련하는 지급안의제도화를 요구하고 있다. 사측은 국내 1위 성과를 낼 경우 특별 포상을 통해 최고 대우를 약속하면서도 노조가 요구하는 성과급 제도화에는 난색을 표하고 있다.

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