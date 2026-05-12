‘딸바보’ 비 “두 딸, 성인 되기 전에는 연애 절대 안 돼”

가수 겸 배우 비가 두 딸에 대한 애정을 드러냈다. 또한 “중·고등학생 때 연애는 안 된다”는 확고한 교육관도 밝혔다.
비는 지난 11일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’에 게스트로 출연했다.
그는 “난 매사에 가족이 우선이다. 아이 운동회에도 당연히 참석한다”며 가정적인 면모를 보였다.
이어 “첫째 딸 학교에 백지영·정석원 부부의 딸도 있었는데 나나 정석원이나 몸이 거의 특수부대 요원 수준 아닌가”라며 “운동회 줄다리기에서 정석원과 ‘오늘 우리 애들이 무조건 우승하게 해주자’며 각오를 다졌다”고 말했다.
이어 “상대편 아버님들의 몸이 그렇게 커 보이지 않았는데 막상 시작하니 호흡이 ‘피지컬 100’ 수준으로 잘 맞았다”면서 “우리는 호흡이 너무 안 맞았다. 그래도 이기고 싶어서 줄을 손에 감고 온몸으로 당겼다. 승리 후 멋있게 세리모니까지 했는데 딸들은 우리를 안 보고 과자를 먹고 있더라”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
비는 “아빠가 가수인 걸 아느냐”는 질문에 “아이들을 공연장에도 데리고 다닌다. 내 몸이 성할 때, 두 발로 걸을 수 있을 때 무대에 서 있는 모습을 보여주고 싶다”고 답했다. 그는 “딸이 열 살인데 공연을 보면 굉장히 좋아한다”고도 전했다.
이후 이상민이 “나중에 딸이 남자친구를 데려오면 어떻게 할 건가”라고 묻자, 비는 “그 부분에 대해서는 확고하다”며 “중고등학교 때는 안 된다. 성인이 됐을 때 데리고 와야 할 것”이라고 말했다.
비는 “나는 중고등학생 때 여자친구 있었다”고 했다가 “아니, 없었다”고 정정해 출연진의 폭소를 자아내기도 했다.
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