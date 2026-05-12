이란 '북한 복제품' 소형잠수함 투입…호르무즈 얕은해역 최적화

[이란군 제공/EPA 연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

미국과 이란의 휴전이 위태롭게 이어지는 가운데 이란은 호르무즈 해협 통제권을 굳히려고 소형 잠수함을 실전 배치했다고 블룸버그 통신이 이란 반관영 타스님 통신을 인용해 11일(현지시간) 보도했다.



보도에 따르면 이란은 호르무즈 해협의 "보이지 않는 수호자" 역할을 수행하기 위해 소형 잠수함들을 배치했다고 밝혔다.



이 같은 입장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 폭스뉴스와의 인터뷰에서 호르무즈 해협에 발이 묶인 상선들의 탈출을 유도하는 '해방 프로젝트'의 재개를 검토하고 있다고 밝힌 직후 나왔다.



영국 국제문제전략연구소(IISS)에 따르면 이란은 현재 최소 16척의 가디르급 소형 잠수함을 보유하고 있다. 승조원 10명 미만이 탑승하는 이 잠수함은 어뢰 2발 또는 중국산 C-704 대함 크루즈 미사일 2발을 탑재할 수 있다.



특히 이란은 북한의 잠수함 설계를 복제해 가디르급을 만들었다고 익명의 관계자가 전했다.



가디르급은 수심이 얕은 호르무즈 해협 지형에 맞춰 특수 설계된 모델로 전해졌다. 가디르급은 배수량이 115t에 불과해 미 해군의 로스앤젤레스급 공격 잠수함(6천t급)이나 이란이 보유했던 옛 소련제 킬로급 잠수함(2천t급)보다 훨씬 작다.



전문가들 사이에서는 가디르급 잠수함의 실전 능력에 대한 회의적인 시각도 있다고 블룸버그 통신은 전했다.



한 관계자는 "가디르급은 현대식 잠수함에 비해 소음이 심하고 승조원들의 운용 경험도 적다"며 "잦은 정비 문제도 골칫거리"라고 말했다.



특히 호르무즈 해협의 수심이 깊어야 100ｍ 수준이라 은폐가 어렵고 미군의 음파탐지기에 포착되기 쉽다는 지형적 약점도 있다.



실제로 이번 전쟁 중 이란 잠수함 부대가 전과를 올린 기록은 아직 없다고 이 매체는 전했다. 이란의 유일한 정규 잠수함인 킬로급은 개전 초기 부두에 정박 중 공격을 받고 침몰했다.



하지만 전문가들은 이란의 잠수함을 얕볼 수는 없다고 경고한다.



미국 외교정책연구소(FPRI)의 엠마 솔즈베리 연구원은 "잠수함을 통한 기뢰 매설도 큰 위협"이라며 "이란이 고속정, 드론과 함께 잠수함을 투입해 미 군함을 겨냥한 '벌떼 공격'에 나설 수도 있다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지