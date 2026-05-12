은혁·보람 열애설 20년 만에 해명 "지긋지긋하다"

씨야 이보람이 슈퍼주니어 은혁과 열애설을 해명하며 "지긋지긋하다"고 말했다.

이보람은 11일 은혁 유튜브 채널에 나와 열애설에 관해 얘기했다.

함께 나온 동해는 "이거부터 해결하고 가겠다 보람·은혁 궁금해하는 분이 많다"고 말했다.

은혁이 "궁금해하는 분이 아니라 알고 있는 분이 있냐"고 했고 이보람은 "지긋지긋하다"고 했다. 두 사람은 2007년 열애설에 휩싸인 적이 있었다.

이보람은 "둘이 뭘 한 게 아니고 얘(은혁) 때문이다. 우리가 드림콘서트에서 뭔가를 하는데 단체로 무대에 올라갔다. 얘가 지나가면서 내 머리를 툭툭 치고 갔다"고 했다.

은혁의 이 행동으로 두 사람이 교제 중이라고 의심 받았다는 얘기였다.

동해는 "이거는 사귀는 사이에 치는 게 아니라 '야 나 간다' 이런 느낌"이라고 말했고, 은혁 역시 "오히려 사귀면 저렇게 못한다"고 말했다.

이보람은 "다음날 회사에서 '무슨 사이냐' 이렇게 물어보더라"고 했다.

이어 "아무 사이도 아니다. 친구다, 라고 했는데 그렇게 기사가 나갔다. 기자들이 물어봤다더라. 전혀 아니다"고 말했다.

<뉴시스>

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