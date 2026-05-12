여자친구 유주, 건강 이상 고백 "몸무게 45㎏…정신과 진료 권유받아"

그룹 여자친구 유주가 솔로 활동 부담으로 건강 위기 상황을 겪었다고 고백했다.

11일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 유주가 출연했다.

유주는 "팀으로 활동을 하다가 솔로 활동을 시작하면서 앨범 준비만 들어가면 식욕이 아예 제로가 된다"며 "원래 여자친구 활동할 때는 169cm에 52㎏ 정도였는데 최근에는 45㎏까지 빠졌다"고 했다.

그는 "처음에는 살이 빠지면 더 예쁘게 나올 거라고 가볍게 생각했다"며 "어느 순간 문제가 생긴 게 집에서 혼자 쓰러졌다가 깨어났다. 또 밥을 세 숟가락만 먹으면 더 안 들어가서 내시경 검사를 받았다"고 했다.

유주는 "(내과에서) 정신과 진료를 추천했다"며 "이유를 물었더니 위, 소화기관은 정상인데 나 같은 사람들은 위장보다 심리적인 게 원인일 수 있다고 했다. 그때 내가 생각보다 예민해졌다는 걸 인지했다"고 말했다.

그는 "녹음을 하다가 한쪽 귀가 이상하게 들려 병원에 갔었다"며 "사람의 고막에도 필요한 적정량의 지방이 있는데 앨범 준비 때문에 고막에 있던 지방까지 다 빠졌던 것"이라고 말해 안타까움을 자아냈다.

<뉴시스>

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