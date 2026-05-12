트럼프 “‘해방 프로젝트’ 재개 검토하고 있다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 호르무즈 해협에 갇힌 상선들의 항행을 지원하는 ‘해방 프로젝트’(프로젝트 프리덤·Project Freedom)의 재개를 검토하고 있다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 미국 폭스뉴스와의 인터뷰에서 중단된 해방 프로젝트의 재개를 검토하고 있다고 말했다. 이어 이전보다 더 큰 규모로 작전을 재개하는 방안도 언급했다. 작전 규모가 호르무즈 해협 내 상선 호위 수준을 넘어설 수 있다는 것이다. 다만 트럼프 대통령은 최종 결정은 내리지 않은 상태라고 설명했다.

트럼프 대통령의 발언은 미국과 이란 간의 종전 협상이 사실상 결렬되면서 이란에 대한 압박을 강화하기 위해 꺼내 든 카드로 풀이된다. 트럼프 대통령은 지난 4일 해방 프로젝트를 개시했으나 이란과의 평화 협상에 진전이 있다는 이유로 하루 만에 이를 중단시킨 바 있다. 그러나 이란이 최근 제시한 협상안에 대해 트럼프 대통령이 ‘수용 불가’ 입장을 밝히면서 협상은 다시 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령도 이날 미국과 이란 간 휴전이 “생명유지 장치”에 의존하고 있는 ‘일촉즉발’의 상황이라고 말했다.

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