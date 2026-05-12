한·미 국방장관 회담…안규백 “한국 주도 한반도 방위 실현할 것”

안규백 국방장관이 11일(현지시간) 미국 국방부 청사에서 피트 헤그세스 미 국방장관과 회담했다. 안 장관은 회담에서 “한국 주도의 한반도 방위 실현을 위해 노력하고 있다”며 이재명정부의 ‘자주국방’ 기조를 강조했다.

안규백 국방부 장관(왼쪽)과 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 회담하기에 앞서 양국 국가연주 등 의식에 참석하고 있다. 연합뉴스

안 장관은 이날 회담 모두발언에서 “우리도 (미국의 기조에) 발맞춰 국방비 증액을 통해 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”고 말했다. 안 장관은 “헤그세스 장관이 취임 후 힘을 통한 평화라는 기치 아래 세계 최강의 미국을 더 강력한 군대로 발전시킨 것에 대해 높이 평가한다”고도 했다.

헤그세스 장관은 미국의 대(對)이란 군사작전 ‘장대한 분노’(Epic Fury)를 언급한 뒤 “우리 동맹의 강인함은 중요하며, 우리는 우리 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대한다”고 했다. 미국이 주도하는 다국적 연합체 ‘해양 자유 구상’(MFC) 참여 등을 에둘러 요구한 것으로 풀이된다. 이어 한국의 국방비 증액 약속에 대해 “모든 미국 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천함으로써 탄력있는 동맹의 기반을 다지게 될 것”이라고 평가했다.

두 장관의 회담은 지난해 11월 한국에서 열린 제57차 한·미안보협의회(SCM) 이후 약 6개월 만이다. 안 장관이 미국을 찾은 것은 취임 후 처음이다.

안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 회담하고 있다. 연합뉴스

회담 테이블에는 양국 주요 현안인 전시작전통제권(전작권) 전환과 핵추진잠수함 건조 협력, 호르무즈 해협 통항 재개 기여 등이 오른 것으로 관측된다. 미국 측에서는 엘브리지 콜비 정책 차관, 존 노 인도·태평양 안보담당 차관보, 리키 부리아 장관 비서실장, 크리스토퍼 마호니 합참 부의장 등이 배석했다. 한국 측에서는 강경화 주미대사, 윤형진 주미국방무관(준장), 국방부의 김홍철 정책실장 등이 자리했다.

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