풍자 '리즈시절 갱신' 32kg 감량 풍자…비결은 '두릅'

방송인 풍자가 놀라운 다이어트 근황을 전하며 제철 식단을 공개했다.

지난 10일 풍자는 최근 자신의 SNS를 통해 "샐러드 대신 두릅, 이때 아니면 못 먹어"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 정갈하게 손질된 두릅과 초고추장이 담겨 있어 평소 풍자가 즐기는 건강한 식단 관리 비법을 엿볼 수 있게 했다.

최근 풍자는 고혹적인 검은색 레이스 의상을 입고 리즈 시절을 경신한 미모를 자랑했다. 32kg 감량 후 몰라보게 날렵해진 턱선과 뚜렷해진 이목구비가 보는 이들의 감탄을 자아낸다. 과거 풍자는 다이어트 과정이 순탄치만은 않았다며 고백한 바 있다. 풍자는 다이어트 초기 다이어트 보조제를 사용해 약 17kg을 감량했으나 속이 울렁거리고 토할 것 같은 느낌 등 심각한 부작용을 겪어 중단했다고 밝혔다.

풍자는 최근 자신의 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 총 32kg 감량에 성공했음을 알렸다. 건강 상태 또한 호전되었다고 밝혀 대중의 응원을 한 몸에 받고 있다. 풍자가 선택한 두릅은 열량이 낮고 섬유질이 풍부해 다이어트 중 포만감을 주기에 제격인 식재료다. 네티즌들은 "풍자 언니 보며 다이어트 의지 다진다", "두릅 먹방도 해주세요", "건강해 보여서 너무 좋다"와 같은 반응을 보였다.

<뉴시스>

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