정선 결혼장려금, 인구유입 효과 ‘톡톡’

강원 정선군이 올해 처음 선보인 결혼장려금 제도가 인구 유입을 이끌고 있는 것으로 나타났다.



정선군은 지난달까지 신혼부부 34쌍에게 결혼장려금 6800만원을 지급했다고 11일 밝혔다. 군은 지난해 9월 관련 조례를 제정한 후 올해부터 본격적으로 사업을 시행 중이다. 결혼장려금은 신혼부부의 초기 정착 비용 부담을 줄여주기 위해 추진됐다. 강원도 지자체 중 최초다.



45세 이하 신혼부부 중 1명 이상이 정선에 주민등록을 두고 실제로 거주하면 대상이 된다. 혼인신고 첫해 200만원, 1년 뒤 200만원, 2년 뒤 100만원을 지급한다. 3년에 걸쳐 총 500만원을 받게 된다. 지역 내 소비를 촉진하기 위해 전액 지역화폐로 지급한다. 올해 배정된 예산은 2억원이다. 군은 예산이 모두 소진되면 추가경정예산을 편성해 모든 신혼부부에게 혜택이 돌아가게끔 한다는 방침이다.



3년 내 혼인 관계가 깨진 경우, 부부가 모두 다른 지역으로 이사한 경우 등에는 지급이 중단된다. 부부 중 한 명이라도 조례에 따라 결혼장려금을 받았다면 재혼 시 지급 대상에서 제외된다.



군은 농어촌 기본소득과 연계되면서 효과를 내고 있다고 분석한다. 결혼장려금이 신혼부부의 초기 정착을 돕는다면 매달 15만원씩 지급되는 농어촌 기본소득은 지속적인 생활기반을 마련해 지역에 안정적으로 뿌리를 내릴 수 있도록 돕는다는 설명이다. 실제 정선 인구는 지난해 9월을 기점으로 매년 꾸준히 상승세를 기록 중이다.

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