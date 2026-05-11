野 김미애, 행안부 특교세 11억 확보…수영강 산책로·배수펌프장 정비

국민의힘 김미애 의원이 2026년 상반기 행정안전부 특별교부세 11억원을 확보했다고 밝혔다.

이번에 반영된 사업은 수영강 산책로 자전거도로 분리공사 8억원과 반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체공사 3억원 총 2건이다.

국민의힘 김미애 의원. 의원실 제공

수영강 산책로는 현재 산책로와 자전거도로가 맞닿아 있어 보행자와 자전거 간 충돌 위험이 지속적으로 제기되고 있다. 이에 보행폭을 넓히고 자전거도로를 구분 정비해 안전한 보행환경을 조성할 계획이다. 사업 구간은 연장 600m, 폭 6∼8m 규모다. 올해 6∼8월 실시설계를 거쳐 9월 착공, 12월 준공을 목표로 추진한다.

반여1배수펌프장 노후 수중펌프 교체공사는 수영강변대로 일원 반여1배수펌프장에 2002년 처음 설치된 1호기 수중펌프를 교체하는 사업이다. 해당 시설은 내용연수 10년을 넘겨 장기간 운영되면서 효율 저하와 고장 우려가 반복적으로 제기돼 왔다. 집중호우 때 배수 성능이 떨어질 경우 침수 위험이 커질 수 있다는 우려도 뒤따랐다.

이번 사업에는 수중펌프와 컬럼파이프 교체, 관련 도급공사가 포함된다. 해운대구는 이달 관급자재 발주를 시작으로 10월 착공, 11월 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

김 의원은 “이번 특별교부세는 주민들이 일상에서 체감하는 보행 안전과 침수 예방 문제 해결에 중점을 두고 확보한 예산”이라며 “수영강 산책로 정비와 노후 배수시설 교체는 주민 안전과 직결되는 사업인 만큼 차질 없이 추진될 수 있도록 끝까지 챙기겠다”고 말했다. 김 의원은 이어 “앞으로도 해운대구을 주민들의 생활환경 개선과 재난예방 인프라 확충을 위한 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

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