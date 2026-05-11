정원오·오세훈 서울시장 후보 연일 정책 맞대결 [6·3 지방선거]

6·3 지방선거 서울시장 선거에 출마한 더불어민주당 정원오(왼쪽 사진) 후보가 인공지능(AI)을 앞세운 미래산업 공약을 내놓으며 표심 공략에 나섰다. 국민의힘 오세훈(오른쪽 사진) 후보는 민주당의 약한 고리로 꼽히는 ‘부동산 이슈’를 앞세워 공세를 폈다.



정 후보는 11일 서울 구로·가산 디지털단지 일대를 피지컬 AI 산업의 거점으로 육성하는 내용 등을 담은 ‘AI G2 서울’ 공약을 발표했다. 피지컬 AI는 로봇, 자율주행, 도시 인프라 관리처럼 현실공간에서 작동하는 AI 기술을 뜻한다.



이 지역을 ‘피지컬 AI 실증특구’로 조성해 기술 개발부터 실증, 조달, 상용화, 일자리 창출로 이어지는 산업 생태계를 구축하겠단 구상이다. 서울시가 보유한 교통·모빌리티·도시관리 데이터 등을 활용해 공공시설 점검 로봇, 자율주행 셔틀, 도시안전 AI 서비스 등을 개발해 실제 행정에 적용할 방침이다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 서울 강서구 LG사이언스파크를 방문해 LG AI 첨단운전자 모니터링 시스템을 체험하고 있다. 뉴스1

서울시 행정도 AI 기반으로 바꾼다. 시장 직통 AI 민원 시스템을 구축하고 문자, SNS(사회관계망서비스), 다산콜센터 등으로 접수되는 민원을 통합 분석해 이를 제도 개선과 예산 편성에 반영하겠다는 방침이다. 스토킹·보이스피싱 예방 등 시민 안전 분야에도 AI 기술을 활용한다. 25개 자치구의 공공 인프라를 활용해 AI 거점을 만들고 시민들이 AI를 배우고 익히고 도움을 받을 수 있는 기반을 넓히겠다고 밝혔다. 정 후보는 이날 공약 발표 직후엔 서울 강서구 마곡동에 있는 LG AI연구원을 방문해 국가대표 초거대 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’ 시연을 참관하고 정책 간담회를 가졌다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 11일 오후 서울 구로구 고척동 고지대 이동편의시설 설치 대상지를 찾아 주민과 인사하고 있다. 뉴시스

오 후보는 이날 자신에게 제기된 강남권 토지거래허가구역 해제 뒤 재지정 논란에 대해 “민주당의 정치적 프레임”이라고 맞받았다. 그는 MBN미디어센터에서 열린 한국방송기자클럽 토론회에서 지난해 토허제 해제와 재지정을 두고 “제 유일한 부동산 실책”이라면서도 “당시 잠깐 한두 달 정도의 해프닝을 가지고 마치 지금까지 이어지는 부동산 정책 실패의 원인이 제게 있는 것처럼 정치적인 공격을 하고 있다”고 말했다. 오 후보는 “당시는 부동산 경기가 지나치게 싸늘하게 식어간다는 분석 보고서가 나올 때였다”며 “거기에 민감하게 대응해 잠삼대청(잠실·삼성·대치·청담)을 푼다면 지금이 기회구나 하는 판단으로 풀었던 건데 시장이 민감하게 작용해서 불과 한 달 남짓 만에 원상복구했고 다시 (집값이) 떨어졌다”고 설명했다.



그러면서 오 후보는 박원순 전 서울시장이 재개발·재건축 구역 해제가 부동산 문제의 원인이라고 주장했다. 그는 “박 시장 10년 동안 서울의 주택은 암흑이었다”며 “389곳의 재개발·재건축 구역을 다 풀면서 5~10년 뒤 공급량을 대폭 줄였다”고 지적했다.

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