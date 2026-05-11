국민체육진흥공단, AI 안전관리 앞세워 6년 연속 최고 등급

서울 송파구 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 사옥 전경. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 공공기관 안전관리 평가에서 6년 연속 최고 등급을 유지하며 안전관리 역량을 다시 한번 인정받았다.

국민체육진흥공단은 기획재정부가 주관한 ‘2025년 공공기관 안전관리 등급 심사’에서 최고 등급인 2등급을 획득했다고 11일 밝혔다. 제도 시행 첫해인 2020년 이후 6년 연속 최고 등급을 유지했다.

‘공공기관 안전관리 등급제’는 공공기관의 안전관리 수준을 1~5등급으로 평가하는 제도로, 안전관리 체계와 이행 실적, 재해 예방 성과 등을 종합 심사한다. 평가 결과는 공공기관 경영평가에도 반영돼 기관의 안전 역량을 보여주는 핵심 지표로 평가된다.

국민체육진흥공단은 정부의 디지털 전환 정책에 맞춰 인공지능(AI) 기반 안전관리 체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다. 위험성 평가 과정에 AI 기술을 도입하고, 고위험 작업별 맞춤형 AI 안전교육 영상을 제작·배포하는 등 예방 중심 안전관리 체계를 강화했다. 지난해에도 연기금 분야 최고 수준의 안전관리 성과를 기록하는 등 공공기관 안전 분야에서 지속적으로 우수한 평가를 받아왔다.

특히 제도 시행 이후 현재까지 1등급 기관이 나오지 않은 가운데, 국민체육진흥공단은 6년 연속 2등급을 유지했다. 이는 준정부기관 중 유일한 기록이자, 전체 공공기관에서도 단 3개 기관만 달성한 성과다.

하형주 이사장은 “6년 연속 최고 수준의 안전관리 등급을 유지한 것은 안전을 최우선 가치로 실천해 온 임직원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 현장 중심의 예방 체계를 강화해 국민이 신뢰할 수 있는 공공기관이 되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

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