오픈AI 직원들 '주식 대박'…75명이 440억원씩 현금화

챗GPT 개발사 오픈AI 전현직 직원 600명 이상이 지난해 10월 총 66억달러(약 9조6천억원)에 달하는 자사주를 매각했다.



소식통들에 따르면 이들 가운데 약 75명은 최대 한도인 3천만달러(약 438억원)어치 전액을 현금화했다고 월스트리트저널(WSJ)이 10일(현지시간) 보도했다.

오픈AI의 샌프란시스코 사옥. 연합뉴스

일부는 남은 보유 주식을 자선 목적의 기금에 기부했다. 이 기부는 세금 공제 혜택을 받게 된다.



오픈AI는 직원들이 회사로부터 주식을 받은 뒤 2년이 지나야 매각할 수 있도록 했다. 이 때문에 2022년 11월 챗GPT 출시 이후 입사한 많은 직원에겐 주식을 현금화하는 첫번째 기회인 셈이다.



오픈AI는 최근 몇 년간 제3자가 자사 전현직 직원들이 보유한 주식을 대상으로하는 공개매수를 여러 차례 허용해왔지만 이전까지는 1인당 매각 한도를 1천만달러(146억원)로 제한해왔다.



이에 따라 이보다 훨씬 많은 지분을 매각할 수 있었던 일부 핵심 연구원·엔지니어들의 불만을 샀다. 이에 회사 측은 지난해 10월 공매에서는 한도를 3배로 높였다. AI 개발 업체들이 엄청난 보수를 제공하며 치열한 인재 영입 경쟁을 펼치는 가운데 인재를 지키려는 의도도 있는 것으로 관측됐다.



WSJ은 역사상 어떠한 기술 붐도 상장 이전 단계에서 이 정도 규모의 부를 많은 직원에게 안겨준 적은 없었다고 짚었다.



닷컴 버블 시기에는 수백 개 기업이 상장했지만, 대부분의 경우 직원들은 IPO이후에도 상당 기간이 지나야 주식을 현금화할 수 있었다. 일부는 그 전에 버블이 붕괴하면서 잠재적인 부를 실제로 실현하지 못했다.



이에 스타트업들은 직원들이 보유 지분 일부를 회사가 허용한 제3자에게 매각할수 있는 '공매' 제도를 운영해왔다.



오픈AI가 처음 주식을 발행한 7년 전부터 재직한 직원들은 보유주식 가치가 100배 이상 불어나는 것을 목도하고 있다. 같은 기간 나스닥 종합지수는 약 3배 상승하는 데 그쳤다. 오픈AI가 투자 라운드를 거듭하면서 기업가치가 엄청난 속도로 불어났기 때문이다. 지난 3월 기준 오픈AI 기업가치는 8천520억달러(약 1천175조원)로 세계에서 가장 비싼 스타트업이다.



이번 오픈AI 직원들의 주식 매각 사례는 AI 붐이 몰고 올 부의 물결을 미리 보여주는 사례로 꼽힌다.



오픈AI와 앤트로픽이 역대 최대 규모 IPO를 준비 중인 가운데 수천 명의 직원이 보유 주식을 처분해 다수가 수백만 달러의 자산가 반열에 오를 것으로 예상된다.



이런 막대한 부는 샌프란시스코 임대료를 끌어올리고 빈부 격차 심화에 대한 우려도 낳고 있다.



일부 AI 최고위 임원들은 수입의 상당 부분을 자선단체에 기부하겠다고 약속한 바 있다. 아울러 인생을 바꾸는 부를 예상하지 못한 일반 직원들도 기부 약속 행렬에 합류했던 것으로 전해졌다.



오픈AI 최고 경영진들은 더 큰 횡재를 맞게 됐다.



그레그 브록먼 사장은 법정 증언에서 자신이 보유한 지분 가치가 약 300억 달러(43조8천600억원)에 달한다고 밝힌 바 있다.



반면 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 회사의 비영리 출발 배경을 이유로 주식을 보유하지 않는다고 밝혔다.



하지만 투자자들은 올트먼이 오픈AI의 영리법인으로의 전환을 둘러싼 일론 머스크와의 소송에서 이길 경우 지분을 받게 될 것으로 보고 있다.

<연합>

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