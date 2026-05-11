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[속보] 靑 “나무호 등 민간선박 공격 용납 안돼…강력 규탄”

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김지연 기자 delays@segye.com

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위성락 국가안보실장이 11일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스
위성락 국가안보실장이 11일 청와대 춘추관에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

청와대는 11일 호르무즈 해협에서 발생한 한국 선박 ‘나무호’ 화재 원인이 외부 공격으로 확인된 것과 관련해 “우리 정부는 나무호 등 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다는 입장”이라고 밝혔다.

 

위성락 국가안보실장은 이날 기자들과의 간담회에서 이같이 언급한 뒤 “(이번 공격을) 강력히 규탄한다”고 말했다.

 

위 실장은 “미상의 비행체 2기가 나무호 선미 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다”며 “타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생했다”고 밝혔다. 정부 합동조사단은 나무호가 두바이항으로 들어온 지난 8일부터 현장조사에 착수한 바 있다.

 

이어 “해수면보다 1~1.5m 상단 부분에 파손이 있었다”며 “폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위를 고려할 때 기뢰 및 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”고 했다.

 

공격 주체에 대해선 예단하지 않고 추가 조사를 통해 밝힌다는 입장을 나타냈다. 위 실장은 “보다 정확한 비행체 관련 정보에 대해서는 추가적인 조사가 필요한 상황”이라며 “추가 조사를 통해 공격의 주체와 정확한 기종, 물리적 크기를 식별하고자 한다”고 말했다.

 

위 실장은 또 “이러한 사건이 재발하지 않도록 유관국들과도 지속적으로 소통하고 인근 해협에 위치한 우리의 모든 선원 및 선박의 안전을 강화하기 위한 노력도 배가할 것”이라고 밝혔다.

 

이어 “우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 관련 노력에 지속적으로 동참해 나갈 것”이라고 했다.

 

한편 지난 4일 호르무즈 해협에 정박 중이던 나무호의 기관실에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 당시 한국인 선원 6명을 포함해 총 24명이 나무호에 있었으나 인명 피해는 없었다.


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