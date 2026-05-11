대전 동구 초등학교 급식먹은 후 구토·발열…보건당국 역학조사 돌입

대전 동구의 한 초등학교 학생과 교직원이 급식을 먹고 구토 증상을 보여 보건당국이 조사에 나섰다.

11일 대전시교육청에 따르면 이날 오전 이 학교의 재학생과 교직원 등 19명이 구토와 발열 증상을 보였다.

해당 학교의 지난 8일 급식 메뉴. 대전시교육청 제공

구토와 발열 증상을 보인 19명이 동일한 음식을 먹은 때는 지난 8일 학교 급식이었다. 당시 점심식사였는데 메뉴는 현미강황밥, 꽁치김치찌개, 닭가슴살강정, 옥수수치즈버터구이, 참외 등이었다. 이 학교 구성원은 재학생 210명, 교직원은 40여명 등 250여명이다. 학교 측은 당일 급식 먹은 인원을 파악 중이다.

교직원 3명을 제외한 재학생 16명은 등교하지 못하고 집에서 안정을 취하거나 병원 진료를 받은 것으로 전해졌다.

시 교육청과 대덕구 보건소 등 보건 당국은 이날 오전 학교 측의 신고를 접수하고 관계기관 회의를 거쳐 긴급 역학조사에 돌입했다.

해당 학교 급식실의 조리 관련 위생 상태를 점검하는 한편 식품과 물 등을 대상으로 식중독균 검출 검사를 진행하고 있다. 학교 측은 이날부터 이틀간 학교 급식을 중단하고 간편식, 도시락 등으로 대체할 방침이다.

보건당국 관계자는 “지난 8일 급식한 후 주말이 껴있어 바로 증상이 신고되지는 않았다”며 “현재 증상이 나타난 학생과 교직원을 대상으로 역학조사를 진행하고 있다”고 말했다.

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