플라우드, ‘AI EXPO Korea 2026’ 참가… AI 기록 솔루션 소개

플라우드(Plaud Inc.)가 지난 5월 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열린 ‘AI EXPO Korea 2026’에 참가해 AI 기반 노트테이킹 디바이스를 소개했다.

이번 전시에서 플라우드는 AI 녹음기 ‘Plaud Note Pro’와 웨어러블 제품 ‘Plaud NotePin S’를 공개하고, 회의와 통화, 일상 대화를 자동으로 기록하고 요약하는 기능을 현장에서 시연했다. 관람객들은 직접 디바이스를 체험하며 AI 기반 음성 기록 기술을 확인했다.

Plaud Note Pro는 회의, 인터뷰, 통화 내용을 녹음한 뒤 텍스트로 변환하고 핵심 내용을 요약해주는 AI 디바이스다. 자체 AI 엔진 ‘Plaud Intelligence’를 기반으로 다국어 전사, 화자 구분, 자동 요약 기능 등을 제공하며, 대화 내용을 회의록과 실행 과제, 핵심 인사이트 형태로 정리할 수 있는 것이 특징이다.

웨어러블 형태의 NotePin S는 일상적인 대화 환경에서도 기록을 지원하도록 설계됐다. 플라우드는 이러한 디바이스와 소프트웨어를 연동해 대면 대화, 전화 통화, 온라인 회의 등 다양한 커뮤니케이션 환경에서 기록과 정리를 통합적으로 지원하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

플라우드는 미국 델라웨어에 법인을 두고 샌프란시스코에 기반을 둔 기업으로, 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 AI 노트테이킹 제품군을 운영하고 있다. 회사 측에 따르면 ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA 등 글로벌 보안 및 개인정보 보호 기준을 준수하고 있으며, 2023년 출시 이후 전 세계 200만 명 이상의 사용자를 확보했다.

아시아태평양(APAC) 지역 총괄 Raymond Son은 “한국 시장에서 업무용 AI 도구에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있다”며 “이번 전시를 통해 국내 기업 및 파트너와의 협력 기회를 확대하는 계기가 됐다”고 밝혔다.

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