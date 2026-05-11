브래드 피트 북촌 사진 AI였다…정윤민 "경각심 갖자는 마음에서"

배우 정윤민이 할리우드 스타 브래드 피트와 찍은 사진이 인공지능(AI)으로 형성한 이미지라고 실토했다.

정윤민은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "북촌 사진 보고 내한한 거냐고 물어보시는 분들이 너무 많아서 해명 글을 올린다. 결론부터 말씀드리면 AI로 생성된 이미지"라고 해명했다.

브래드 피트, 정윤민. 인스타그램 캡처

그는 "실존 인물과 배경을 이렇게까지 정교하게 만들어낼 수 있다는 게 무서워서 경각심을 가지자는 마음으로 가볍게 공유해 본 건데 본의 아니게 큰 관심을 받게 됐다"고 설명했다.

그러면서 "기사까지 날 정도로 기술이 발전했다니 정말 놀라운 시대인 것 같다. 다들 가짜 사진에 속지 않도록 조심 또 조심합시다! (빵형은 다음에 진짜로 오시면 만나는 걸로")라고 덧붙였다.

앞서 정윤민은 지난 9일 자신의 SNS에 "북촌의 골목길에서 빵형을 만나다니 대박"라는 글과 함께 서울 북촌에서 브래드 피트와 함께 찍은 사진을 게시했다.

사진 공개 직후 SNS과 온라인 커뮤니티에서는 진위 여부를 두고 갑론을박이 이어졌다.

일부 네티즌들은 "진짜 브래드 피트가 북촌에 온 거냐"며 놀라워했지만, 또 다른 네티즌들은 "합성 느낌이 난다", "AI가 아니냐"며 의혹을 제기했다.

정윤민은 이 같은 오해에도 별다른 조치를 취하지 않았고, 해당 사진은 온라인 상에서 일파만파 퍼져 나가며 '브래드 피트 내한설'까지 불거졌다.

결국 논란이 확산되자 정윤민은 직접 해명에 나섰고, 해당 사진이 AI로 만든 이미지였음을 인정했다.

한편 브래드 피트는 지난 2022년 영화 '블릿 트레인' 홍보를 위해 공식 내한한 바 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지