살목지 ‘로드뷰 귀신’ 반전 미모 화제…“촬영 때 이상한 일 겪었다”

영화 ‘살목지’에서 ‘로드뷰 귀신’ 역으로 주목받은 배우 설윤지의 실물 미모가 화제다. 또한 그는 촬영 중 실제 이상한 일을 겪었다고 밝혀 눈길을 끌었다.

유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처

설윤지는 지난 10일 유튜브 채널 ‘원마이크’에서 공개된 ‘직접 만난 ‘살목지’ 로드뷰 귀신, 실물은 여신이었다’라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.

설윤지는 “‘살목지’에서 로드뷰 귀신 역을 맡은 설윤지”라고 자신을 소개했다. 그는 영화 속 음산한 모습과 달리 청순한 분위기와 훤칠한 키의 외모로 눈길을 끌었다.

설윤지는 영화 개봉 후 주변 반응에 대해 “무섭다는 이야기를 많이 들었다”며 “‘팝콘 돌려달라’는 DM도 오고, 꿈에 나올 것 같다는 반응도 있었다”고 말했다.

이어 촬영 비하인드도 공개했다. 설윤지는 “실제로는 살목지가 아니라 담양호에서 촬영했다”며 “영화 속 장소와 비슷하게 보여서 신기했다”고 전했다.

유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처

이어 메인 포스터 촬영 당시 겪은 경험을 털어놨다. 그는 “귀신 역할이라 평소에는 무섭지 않았는데 포스터 찍을 때는 정말 무서웠다”며 “앞에는 아무도 없고 조명도 없었는데 물속에서 뭔가 영화 장면처럼 쑥 사라졌다”고 회상했다.

또 “그 이후 내 쪽으로 오는 인기척이 느껴졌다”며 “감독님이 손을 물에 넣어달라고 했는데 너무 무서워서 눈을 질끈 감고 있었다”고 덧붙였다.

설윤지는 촬영 현장에 파묘의 실제 모델로 알려진 무속인 고춘자 씨가 방문했던 일도 언급했다. 그는 “귀신 역할 배우들만 골라서 따로 깃발을 뽑게 했던 게 기억에 남는다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처

특수 분장 과정에 대해서도 설명했다. 설윤지는 “귀신 분장에만 2시간 넘게 걸렸고 특수 렌즈를 끼는 데도 30분 정도 걸렸다”며 “손과 목에 칠한 분장이 잘 안 지워져 며칠 동안 더러운 손톱 상태로 지냈다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 ‘살목지’는 지난달 개봉 이후 누적 관객 수 300만명을 돌파하며 흥행을 이어가고 있다.

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