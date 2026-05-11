솔타메디칼코리아 ‘써마지® FLX’, 새 연간 캠페인 ‘마이 초이스(My Choice)’ 론칭

피부과학 및 미용의학 전문 기업 솔타메디칼코리아(대표이사 한상진, 이하 솔타메디칼 코리아)가 써마지® FLX의 2026년 새로운 연간 캠페인인 ‘마이 초이스(My Choice)’를 론칭했다.

솔타메디칼코리아는 이번 캠페인에서 ‘피부 본연의 아름다움을 깨운다’라는 브랜드 철학을 담은 신규 광고를 공개했다. 특히, 브랜드 뮤즈인 배우 김성령과 써마지® FLX가 함께한 5주년을 기념하는 해에 캠페인이 전개되어 의미를 더했다.

솔타메디칼코리아의 써마지® FLX(Thermage® FLX)는 변화와 기준, 그리고 선택의 순간에 ‘나다운 선택’을 내리는 소비자들을 응원하기 위해 ‘My Choice’ 캠페인을 전개하며 인생의 가장 찬란한 시절을 뜻하는 ‘화양연화(花樣年華)’의 메시지를 전한다. 누구도 대신할 수 없는 나만의 선택을 통해 꽃처럼 아름다운 시절이 지속되길 바라는 브랜드의 메시지를 담은 이번 캠페인은, 브랜드와 5년째 캠페인 모델로 활동해 온 배우 김성령과 함께해 전개된다.

업계에서 이례적인 5년 연속 파트너십을 통해 구축된 깊은 신뢰는 이번 캠페인 필름 속에서 브랜드의 진정성을 뒷받침하며, 모든 소비자가 자신만의 기준을 가지고 인생의 가장 빛나는 순간을 누리길 바라는 응원의 메시지를 담고 있다.

메인 필름은 영화 ‘화양연화’의 탐미적이고 우아한 분위기를 오마주하여 제작되었으며, 영상 속 김성령은 세월과 함께 깊어지는 아름다움을 표현하며 브랜드가 지향하는 메시지를 전달했다.

브랜드 측은 “피부 속 콜라겐 재생을 통해 주름을 개선하는 써마지® FLX의 기술력과 배우 김성령의 당당한 우아함이 조화를 이루며 소비자들에게 ‘피부의 화양연화’라는 메시지를 전한다”며, “이는 꽃처럼 찬란했던 시절이 지속되길 바라는 소비자들의 니즈를 반영하여, 노화에 따른 고민을 관리하고 자신에게 맞는 피부 관리 방식을 선택한다는 써마지® FLX의 가치를 투영한 것”이라고 밝혔다.

메인 필름과 함께 공개된 필름 2종은 써마지® FLX의 기술적 본질과 브랜드의 메시지를 추가로 전달한다. No Pain, No 성령 필름은 지난 ‘시작부터’ 캠페인의 철학을 그대로 이어받아, 고주파 시술 시 발생하는 열감을 ‘성장을 위한 기분 좋은 자극’으로 재해석했다. ‘좋은 자극이 나를 만든다’라는 슬로건 아래, 배우 김성령의 삶의 태도와 고주파 에너지가 피부를 깨우는 과정을 연결해 써마지® FLX의 고주파 에너지 특성을 설명한다.

써마지 정품 인증 체크메이트 필름은 ‘화양연화’ 콘셉트를 유지하면서, 소비자에게 정품 인증의 가치를 강조하고 있다. 가장 아름다운 시절을 위해서는 정품 팁 확인이 필요하다는 메시지를 체크메이트라는 승부의 한 수에 비유하여, 소비자의 정품 확인을 안내한다.

솔타메디칼코리아 관계자는 “이번 캠페인은 5년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 고객에게 전하는 브랜드 메시지”라며, “이를 기점으로 노화로 고민하는 다양한 연령층의 소비자들에게 써마지® FLX의 제품 메시지를 전달해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 써마지® FLX는 정품 인증의 안전성과 고주파 기술력을 바탕으로, 고객이 자신만의 ‘화양연화’를 만들어 갈 수 있도록 함께하는 미용 의료기기 브랜드가 될 것”이라며, “피부 고민의 관리 선택지로 새로운 여정을 이어가는 브랜드로서 지속적인 신뢰를 쌓아가겠다”고 전했다.

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