인천공항노조, 10일 인천공항 통합 반대 궐기대회 개최

인천국제공항공사 직원들이 인천공항 통합을 반대하는 대규모 궐기대회를 가졌다.

인천국제공항공사노동조합은 10일 인천시청 앞 광장에서 ‘인천공항 졸속통합 반대 300만 인천시민 총궐기대회’를 개최했다고 11일 밝혔다.

10일 인천시청 앞 광장에서 열린 인천공항 통합 반대 궐기대회 모습.인천공항 노동조합 제공

이날 행사에는 인천공항 노조와 시민 사회단체 관계자 등 4000여명이 참가해 인천공항 통합 반대 입장을 밝혔다.

이번 총궐기대회는 정부가 추진 중인 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 간 통합 논의에 대한 우려를 시민사회에 알리고 인천공항의 경쟁력 등을 지켜내기 위해 마련됐다.

오후 2시부터 진행된 식전 행사는 밴드 공연을 시작으로 난타 공연과 태권도 시범 등이 이어졌다. 행사장 곳곳에는 가족 단위 참가자와 청년, 공항 노동자, 지역 시민들이 함께 어우러져 인천공항을 지켜야 한다는 공감대를 형성했다.

이날 행사에는 박찬대 더불어민주당 인천시장 후보와 유정복 국민의 힘 인천시장 후보, 배준영 국민의힘 국회의원, 조국혁신당 관계자 등이 참석해 인천공항 통합 문제에 대한 지역사회의 높은 관심과 우려를 나타냈다.

박찬대 후보는 9일 인천국제공항노동조합연맹과 ‘인천공항 통합을 반대하는 정책협약’을 체결했다.

유정복 시장은 이날 총궐기대회 축사를 통해 “인천공항 통합은 인천의 경쟁력을 훼손하는 정책으로 절대 용납할 수 없다”고 밝혔다.

인천국제공항공사노동조합 장기호 위원장은 “정부가 어떠한 사회적 합의도 없이 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설 공단과 통합을 논의하고 있다”면서 “현재 논의되는 공항 통합은 대한민국 항공산업 경쟁력을 훼손하는 잘못된 정책이자, 인천공항의 글로벌 경쟁력을 스스로 약화시키는 결정”이라고 지적했다.

이어 “졸속 통합이 현실화할 경우 인천 시민의 일자리 감소는 물론 지역 상권 위축, 관광 및 물류산업 침체 등 지역경제 전반에 심각한 영향을 미칠 수 있다”면서 “정부는 일방적인 통합 논의를 즉각 중단하라”고 촉구했다.



이날 참가자들은 ‘인천공항 통합 중단’, ‘인천시민 홀대 중단’의 구호를 외치며 정부의 일방적 공항 통합 추진 중단을 요구했다.

한편 인천국제공항공사노동조합은 300만 인천 시민사회와 정치권, 지역단체들과 연대해 공항 통합 추진의 문제점을 지속적으로 알리고 인천공항 경쟁력과 지역경제를 지키기 위한 대응 활동을 이어 나갈 계획이라고 밝혔다.



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