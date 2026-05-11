아이소이, 17일까지 ‘슈퍼 아이소이 위크’ 진행

아이소이 ‘슈퍼 아이소이 위크’ 진행 (사진=아이소이 제공)

식물유래 기능성 화장품 브랜드 아이소이가 연 1회 진행하는 프로모션 ‘슈퍼 아이소이 위크(이하 슈아위)’를 진행한다.

이번 슈아위는 공식몰 고객을 대상으로 기획된 행사로, 고객이 직접 즐길 수 있는 모바일 게임 콘텐츠를 새롭게 도입했다. 5월 11일부터 5월 17일까지 이어지며, 아이소이 베스트셀러는 물론 신제품까지 포함한 전 품목을 대상으로 할인 및 사은 혜택을 제공한다.

우선 아이소이 공식몰 신규 가입자와 웰컴 등급 고객을 대상으로 브랜드 시그니처 아이템을 경험할 수 있는 ‘첫 구매 특가 이벤트’를 진행한다. 대상 품목은 ▲로즈PDRN 잡티세럼 ▲장수진 수분크림 ▲응급진정세럼 ▲샴푸바 등 아이소이의 주요 제품으로 구성됐다.

기존 고객을 위한 혜택은 별도로 마련됐다. 잡티·미백, 안티에이징, 수분·보습 등 카테고리별 제품을 최대 74% 할인된 가격에 선보인다. 특히 ▲장수진 수분크림 ▲TXA백광기미크림 ▲트러블 흔적세럼 ▲잡티세럼 등 주요 제품을 특대용량 및 1+1 한정 기획 세트로 구성해 행사 기간 동안 판매할 예정이다.

구매 혜택 또한 마련됐다. 이벤트 기간 내 결제 시 기존 2%였던 포인트 적립률을 10%로 5배 상향해 지급하며, 30만 원 이상 구매 고객에게는 적립금 1만 원을 추가로 증정한다. 또한, 실 결제 금액 10만 원 이상 고객에게는 ‘코어탄력크림EX(20ml)’를 증정해 구매 금액별 사은품을 제공한다.

한편, 아이소이 슈아위 이벤트 관련 자세한 사항은 아이소이 공식 홈페이지 및 인스타그램을 통해 확인 가능하다.

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