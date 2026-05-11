한국GM, 자율주행 슈퍼크루즈 탑재한 ‘GMC 허머 EV’ 국내 공식 출시

GMC ‘허머 EV’. 사진=한국GM 제공

한국GM은 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업트럭 브랜드 GMC ‘허머 EV’ SUV(HUMMER EV)를 국내 시장에 공식 출시한다고 11일 밝혔다.

허머 EV는 도심 일상부터 아웃도어·오프로드 라이프스타일까지, 다양한 라이프스타일과 개성을 중시하는 고객을 겨냥한다.

허머 EV에는 GM의 최신 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 ‘크랩워크’(CrabWalk™), ‘슈퍼크루즈’(Super Cruise) 등 첨단 기술이 탑재됐다.

크랩워크는 저속 주행 시 후륜이 전륜과 같은 각도로 회전하도록 제어하는 기능이다.

이 기능은 차량을 대각선 방향으로 이동할 수 있어, 좁은 공간에서 빠져나오거나 험로에서 진행 방향을 세밀하게 조정해야 하는 상황에서 기동성을 높인다.

슈퍼크루즈는 운전자가 주행 책임을 지는 LEV2다. 테슬라의 감독형 자율주행(FSD)도 LEV2 단계다.

이 단계는 일정 구간에서 스스로 주행이 가능하지만 ‘램프 구간’이나 다른 차가 갑자기 끼어드는 돌발 상황 등을 대비해 운전자 개입이 필요하다. (램프 구간은 고속도로, 자동차 전용도로 또는 입체 교차로에서 주행하는 차량이 다른 도로로 진입하거나 진출할 수 있도록 연결하는 도로)

실제 앞서 캐딜락 에스컬레이드에 탑재된 슈퍼크루즈 기능을 사용해 경기도 고양시에서 마롱리의 한 카페까지 약 40km를 주행해본 결과 자유로 진입 전인 약 900m구간과 램프 구간, 카페 초입의 약 900m 정도를 제외하고 자율주행(슈퍼크루즈 주행)이 가능했다.

슈퍼크루즈 주행 초기 기능에 대한 불신으로 운전대에서 손을 놓기 어려웠지만 앞차와의 적절한 간격 조정을 시작으로 차선 중앙 유지가 대부분 구간에서 완벽히 이뤄져 불신은 얼마 가지 않아 사라졌다.

특히 앞차가 느리게 가는 것을 스스로 판단해 차선을 바꿔가며 주행하는 모습이 압권이었다.

차선 변경은 다른 모델에서도 적용된 기술이지만 이 차는 운전자 개입 없이 스스로 차선을 변경하는 게 가능했다.

또 깜빡이를 켜는 것만으로도 차간 거리를 고려한 안전한 차선 변경도 가능했는데, 이 기능은 초보운전자에게 도움 될 것으로 보인다.

슈퍼크루즈는 ‘맵핑’ 방식이다. 이 방식은 실제 도로를 주행하며 얻은 도로 특성 등의 데이터를 토대로 차가 스스로 주행하게 된다.

현재 슈퍼크루즈 지원 도로는 고속도로 및 자동차 전용도로다. 전체 길이는 약 2만 3000km정도이며 서울과 부산, 강원도 등 주요도시 까지 맵핑이 완료된 상태다.

또 허머 EV에는 578ps 듀얼 모터 eAWD 시스템이 탑재돼 1회 충전 주행거리 512km를 달릴 수 있다. 800V 전기 시스템 기반 최대 300kW DC 급속충전도 지원한다.

이밖에 안전 및 운전자 보조 사양, 22인치 프리미엄 피니시 알로이 휠, 고강도 알루미늄 사이드 스텝, 인피니티 루프(Infinity Roof), 티맵 오토 등 편의 사양이 탑재됐다,

한편 한국GM은 허머 EV SUV 출시를 기념해 5월 11일부터 19일까지 사전 계약 이벤트를 진행한다.

허머 EV SUV는 국내에 2X 단일 트림으로 출시되며 차량 가격은 2억4657만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다.

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