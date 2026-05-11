NCT 도영, 형 공명 ‘은밀한 감사’ OST 참여…형제 시너지

그룹 NCT 멤버 도영이 친형인 배우 공명이 출연 중인 드라마 ‘은밀한 감사’ OST에 참여하며 특별한 형제 호흡을 더했다.

지난 10일 각종 음원 플랫폼에는 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’의 네 번째 OST ‘마음이 들리니’가 공개됐다. 이번 곡은 도영이 가창자로 참여해 드라마의 감정선을 더욱 부각했다.

‘은밀한 감사’의 네 번째 OST ‘마음이 들리니’. 오지큐 블렌딩, SM엔터테인먼트 제공

‘마음이 들리니’는 극 중 노기준(공명 분)이 여자 주인공 주인아(신혜선 분) 향해 품고 있는 진심 어린 감정을 담아낸 곡이다. 직접적으로 표현하지 못하는 인물의 속마음을 중심으로, 사내면에는 누구보다 그녀를 사랑하고 지켜주고 싶어 하는 마음이 담겼다.

잔잔한 기타 선율 위에 더해진 도영의 부드러운 보컬은 따뜻하면서도 감성적인 분위기를 완성했다.

특히 해당 OST는 최근 방송된 6화 속 주요 장면에 삽입되며 시청자들의 몰입도를 높였다. 혼란스러운 감정 끝에 자신의 진심을 드러내는 노기준의 장면과 함께 흘러나온 도영의 목소리가 공명의 연기와 자연스럽게 어우러졌다는 반응이다.

도영은 그동안 여러 드라마 OST에 참여하며 안정적인 가창력과 감성 표현으로 꾸준한 호평을 받아왔다. 맑은 음색과 따뜻한 감성을 동시에 지닌 보컬 스타일로 다양한 작품에서 존재감을 드러낸 바 있다.

이번 작업은 특히 친형인 공명이 주연으로 출연하는 드라마에 처음 참여한 사례라는 점에서 더욱 관심을 모았다. 실제 형제인 두 사람이 하나의 작품에서 배우와 OST 가창자로 함께 이름을 올리게 되면서 팬들의 기대감도 높아지고 있다.

온라인에서는 “드디어 성사된 형제 컬래버”, “공명 감정 연기에 도영 목소리라니 벌써 기대된다”, “현실 형제 궁합이 작품에서도 이어진다” 등의 반응이 이어졌다고.

한편 ‘은밀한 감사’는 비밀을 가진 감사실장 주인아와 사내 문제를 담당하게 된 감사실 에이스 노기준의 이야기를 중심으로 전개되는 로맨스 드라마다. 배우 신혜선과 공명이 주연을 맡아 방송 중이며 국내외 시청자들의 관심을 얻고 있다.

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