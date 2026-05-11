<7> 청주한씨와 평안도 로컬리티의 만남 [신화에서 선민까지 한민족 정체성의 문화사적 발견-기고]

영웅의 땅 – 을지문덕과 평안도의 역사·신화적 기억

서기 612년, 수나라 양제는 동북아시아 최강대국 고구려를 없애기 위해 인류사상 유례를 찾기 힘든 거대 병력을 동원했다. 중국 정사인 『수서(隋書)』 ‘양제기’가 증언하는 원정군의 규모는 113만 3,800명이다. 흥미로운 점은 이 숫자가 ‘백만 대군’과 같은 관성적인 상징어가 아니라, 천 단위와 백 단위까지 세밀하게 기록한 수치라는 데 있다. 고대사 연구자들은 군수 물자 보급로의 구체적 기록과 부대 편성의 치밀함을 근거로, 이 수치를 결코 과장된 수사가 아닌 수 제국이 동원할 수 있는 국가적 역량의 극단적 발현으로 해석한다.

1903년 평양에서 열린 부흥집회 광경. 출처: 한국기독교역사박물관.

대륙의 모든 길은 고구려를 향한 거대한 군화 소리로 진동했고, 200만 명에 달하는 보급 부대까지 합치면 그 위세는 가히 세상을 집어삼킬 듯했을 것이다. 이 압도적인 물리적 힘 앞에 고구려의 운명은 풍전등화와 같았다. 그러나 역설적이게도 이 거대한 충돌의 무대인 살수에서 제국의 야욕은 고구려의 철갑기병과 을지문덕의 지략 앞에 산산조각 났다. 백만 대군이라는 숫자가 지닌 파괴력이 컸던 만큼, 그 불가능해 보이던 파고를 막아내고 나라를 지켜낸 고구려의 승리는 단순히 국방의 성공을 넘어 동방의 정신적 정통성을 수호한 역사적 대사건이었다.

수나라는 진·한 제국의 질서를 계승하며 동아시아 대륙을 통일한 강력한 국가였다. 그러나 고구려라는 거대한 벽에 막혀 국가적 총력을 탕진하면서, 무적이라 자부하던 제국의 위용은 빠르게 균열되었다. 살수대첩은 이 거대한 전쟁의 물줄기를 단숨에 뒤바꾸고 제국의 야욕을 수장시킨 역사적 분기점이었다. 을지문덕 장군이 설계한 치밀한 유인책과 전략은 오늘날 평안남도 안주 일대의 청천강, 즉 살수 일대이다. 안주(살수)는 동방 선민의 내외적 정신을 수호했던 의미 있는 공간인 것이다.

장군의 지략이 펼쳐진 무대, 평안남도 안주의 청천강은 단순한 풍경 그 이상이다. 거대 제국 수나라를 좌절시킨 불굴의 기억, 침략자 앞에 당당히 맞선 항전의 기록이 새겨진 땅이기 때문이다. 민족의 역사적 격랑이 몰아치던 때마다 늘 최전선이자 민족의 영혼이 응축된 공간, 한반도 서북지역은 그렇게 우리 역사의 거대한 상징이 되었다. 조선 후기 안주 땅에 세워진 ‘을지문덕비’는 단순히 기념물이 아니라, 이 땅이 스스로를 ‘정통의 기억을 계승하는 공간’으로 자각해왔음을 보여준다. 영웅의 전쟁이 끝난 자리에서 기억은 혈맥처럼 이어졌고, 평안도는 어떤 상징을 품은 채 다음 시대를 기다렸다.

◆ 각성의 땅 – 평양 대부흥운동과 서북의 영성

평안도는 역사적으로 새로운 사상과 사회 변화에 비교적 빠르게 반응해 온 지역으로 평가된다. 중앙의 질서에 안주하기보다 새로운 사상과 흐름에 먼저 반응했고, 시대가 흔들릴 때마다 가장 빠르게 움직였다. 이 지역은 역사의 변두리가 아니라, 변화의 진폭이 가장 먼저 감지되는 공간이었다. 1907년 평양 장대현교회에서 시작된 대부흥운동은 이러한 지역적 특성을 보여주는 대표적인 사례였다. 당시 기록에 의하면, 광장에 모여 행해진 공개적인 집회와 밤새도록 산천을 울린 집단적 통성기도는 종교적 의례를 넘어선 것이었다. 구체제의 붕괴와 외세의 침략이라는 거대한 격랑 속에서, 이 처절한 집단적 회개는 공동체의 생존을 위한 ‘정신적 자구책’이자 새로운 시대를 향한 각성의 분출 그 자체였다.

그렇다면 왜 하필 평양이었는가? 평안도는 대륙의 거대한 물결이 가장 먼저 당도하는 접경지였다. 외래 사상과 문물이 스며드는 통로인 동시에, 중앙 권력의 견고한 질서로부터 일정한 거리를 유지한 독특한 공간이었다. 중심에 매몰되지 않았기에 오히려 중심을 비판할 수 있었고, 주변부에 머물렀기에 새로운 질서를 실험할 수 있는 유연함을 갖췄다.

18~19세기에 접어들며 평안도는 상업의 발달과 인구 급증으로 비약적인 성장을 거듭했다. 교육 수준은 나날이 높아졌고, 문과 급제자 수의 증가는 지역 엘리트들의 자의식을 깨우는 기폭제가 되었다. 그러나 성취 뒤에는 차별과 소외라는 현실적 벽이 존재했다. 아이러니하게도 이러한 구조적 결핍은 변화를 향한 갈망을 더욱 예리하게 갈아 세웠다.

수나라의 113만 대군이라는 물리적 압살 앞에서도 고구려가 무너지지 않았던 저력, 성전 파괴라는 종말적 상황에서 새로운 복음을 써 내려간 마가의 통찰은 바로 이 평안도라는 ‘역동적 변방’에서 재현되었다. 차별받던 지역의 에너지는 집단적 각성으로 이어졌고, 이는 무너져가는 시대 앞에서 ‘동양의 예루살렘’이라는 영적·사회적 대안을 잉태하는 토양이 되었다. 결국 평안도는 역사의 변두리가 아니라, 가장 먼저 시대의 진폭을 감지하고 새로운 생명의 길을 모색했던 진정한 의미의 ‘어머니의 품’이었던 셈이다.

1907년의 평양 대부흥은 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 사건은 아니다. 서북지역이 역사적으로 이미 축적된 사회적·종교적 토양 위에서 필연적으로 분출된 문화사적 대사건이었다. 길선주 목사의 처절한 공개 회개는 그 거대한 열망에 불을 붙인 불씨였고, 한석진과 김익두 같은 인물들은 그 불길을 서북 전역으로 확산시키며 시대의 갈증을 해갈했다. 이들은 단순한 종교적 수사(修辭)를 읊조리는 설교자가 아니었다. 무너져가는 구체제의 폐허 위에서 새로운 시대적 자의식을 일깨우고, 공동체가 나아갈 영적 이정표를 제시한 진정한 의미의 지도자들이었다.

변방의 소외를 역동적인 변화의 에너지로 치환해낸 이들의 응답은, 오늘날 우리에게도 중요한 시사점을 던진다. 국가와 공동체는 단순한 권력의 산물이 아니라, 시대의 산고(産苦)를 함께 겪으며 새로운 생명을 잉태해내는 '살아있는 유기체'여야 한다는 사실이다. 1907년 평양의 밤을 밝힌 통성기도는, 바로 그 끊이지 않는 생명의 맥박이 확인된 역사적 현장이었다.

재미있는 사실은 평안도 안주가 갖는 공간성의 의미이다. 을지문덕의 청천강이 제국의 군대를 멈춰 세웠던 물리적 저지선이었다면, 평양 장대현교회의 강단은 절망의 시대를 멈춰 세운 영적 방어선이었다. 하나는 거대한 외세에 맞선 민족적 응전이었고, 다른 하나는 스러져가는 시대적 위기에 대한 실존적 응답이었다. 이처럼 평안도는 역사의 고비마다 가장 예민한 감각으로 반응하며, 단순한 변방을 넘어 시대 전환의 징후를 감지하고 돌파하는 ‘태동의 공간’이 되어왔다.

대전시 유형문화재 제60호로 지정된 <청주한씨세보>. 출처: 한국족보박물관.

◆ 정통의 혈맥 – 청주한씨와 역사적 계보의 축적

가문의 역사는 특정 성씨의 기록을 넘어, 한 시대의 명운과 국가적 정통성이 응축된 거대한 생명력의 기록이다. 『청주한씨세보(淸州韓氏世譜)』가 그 뿌리를 마한(馬韓)의 마지막 왕인 원왕(元王)에 두는 것은, 이 문중이 스스로를 한반도 고대 정치 질서의 정통성을 수호하는 혈맥으로 인식해 왔음을 웅변한다. 실제로 『고려사』는 태조 왕건을 도와 고려를 세운 개국공신 한란(韓蘭)의 기록을 전한다. 또한 『조선왕조실록』 역시 청주한씨는 태조 이성계 왕실과 긴밀한 혼인 관계를 맺으며 수많은 왕비를 배출한 위상을 보여준다. 국가란 생명을 잉태하고 길러내는 ‘어머니’의 품으로 여겼던 한민족 특유의 사유는, 이처럼 장구하게 축적된 가문의 계보와 만나며 단순한 혈연을 넘어선 시대적 소명으로 승화된다. 수천 년간 국모의 도리를 다하며 국가의 흔들리는 중심을 붙들어온 이 가문의 내력은 결코 우연이 아닐 것이다. 평안도 안주 지역의 강인한 생명력과 청주한씨의 유구한 정통성이 맞물리는 지점에서, 우리는 비로소 새로운 문명을 잉태하기 위한 하늘의 준비가 어떻게 완결되었는지 목격하게 된다.

한편 이러한 역사적 계보의 서술은 고고학적 연구가 제시하는 한반도 고대 문명 연구와도 흥미로운 접점을 형성한다. 청동기 시대의 대표적 유적인 고인돌은 전 세계 약 8만 기 가운데 절반에 가까운 4만여 기가 한반도에 집중되어 있으며, 특히 마한의 옛 영역으로 알려진 서남부 지역에는 세계적으로도 보기 드문 밀집 분포가 확인된다. 이러한 역사적 가치는 국제적으로도 인정되어 고창·화순의 고인돌 유적은 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다.

특히 고고학계가 주목하는 대목은 이 좁은 지역에 수만 기의 거석이 집중된 ‘밀집의 미스테리’다. 전 세계 거석문화 중 이토록 한 지역에 고밀도로 유적이 보존된 사례는 극히 드물며, 이는 고대 한반도 서남부 지역이 단순히 지리적 요충지를 넘어 수만 명의 인력을 동원할 수 있는 막강한 정치 체계와 고도의 종교적 결집력을 갖춘 ‘인류 거석문화의 종가(宗家)’였음을 입증한다. 학계 일각에서는 이 거대한 돌들이 배치된 형상과 천문학적 정렬 상태를 두고, 당시 마한의 선조들이 고도로 발달한 천문 지식을 보유했을 가능성을 제기하며 이를 세계 고고학계의 풀리지 않는 수수께끼로 꼽기도 한다. 즉, 마한의 터전은 이미 수천 년 전부터 하늘의 뜻을 지상에 구현하고자 했던 ‘천손(天孫)’의 성지였던 셈이다. 이처럼 신비로운 땅의 기운을 품고 태동한 청주한씨 문중이 마한의 혈맥을 잇고 있다는 사실은, 가문의 계보가 인류사의 근원적 영성과 맞닿아 있음을 시사한다.

유네스코 세계문화유산으로 등재된 한반도의 고인돌.

이러한 거석 문화가 보여주는 높은 사회적 결집력은 훗날 한반도 역사 속에서 다양한 형태로 나타난 집단적 역동성과도 흥미로운 연속성을 보여준다. 평안도 지역에서 나타난 강한 종교적 열기나, 청주한씨 가문이 오랜 세월에 걸쳐 유지해 온 계보적 전통 역시 이러한 사회적 결집의 문화적 기억 속에서 이해될 수 있다. 수나라의 대군이 몰려들었던 위기의 순간에도 고구려가 쉽게 무너지지 않았던 저력이나, 1907년 평양의 강단에서 나타난 집단적 각성 역시 이러한 역사적 토양과 무관하지 않다.

고대의 고인돌이 하늘의 질서를 상징적으로 땅에 새겨 놓은 문화적 유산이라면, 청주한씨 가문의 계보 역시 고려와 조선을 거치며 정치 질서와 긴밀하게 연결되어 형성된 역사적 전통 가운데 하나였다. 이러한 맥락에서 남방 지역의 계보적 전통과 북방 지역의 역사적 기억이 한 인물의 탄생 서사 속에서 교차하는 모습은 흥미로운 해석의 가능성을 제시한다.

결국 이 만남은 단순한 지리적 우연이라기보다, 한반도의 유구한 역사 속에서 억겁의 시간 동안 축적되어 온 문화적 기억과 성스러운 상징들이 마침내 하나의 거대한 서사로 귀결되는 필연적 장면이다. 남방의 유구한 혈연적 전통과 북방의 강인한 영성적 경험이 교차하는 이 지점은, 한국 현대 종교사를 넘어 인류 문명사 속에서도 독보적인 위상을 점하는 역사적 대사건이다. 수천 년간 예비된 국통의 정통성과 대륙의 뜨거운 생명령이 하나로 맞물림으로써, 우리는 비로소 분단과 갈등을 넘어 전 인류를 품어 안을 ‘참어머니의 시대’라는 장엄한 문명의 첫 장을 넘기게 된 것이다.

고기훈 박사(한국학)

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