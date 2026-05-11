2PM, 8월 인스파이어서 단독 콘서트 개최한다…3년 만에 완전체 컴백

그룹 2PM이 8월 한국에서 3년 만에 6인 완전체 단독 콘서트를 개최한다.

JYP엔터테인먼트는 8월 8∼9일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 단독 콘서트 ‘더 리턴(THE RETURN)’을 개최한다고 11일 밝혔다.

2PM은 전날 일본 도쿄 돔에서 열린 현지 데뷔 15주년 기념 콘서트에서 공연장 LED 전광판을 통해 이 같은 소식을 발표했다.

멤버들은 앞서 지난 9∼10일 열린 도쿄 돔 콘서트에서 ‘하트비트(Heartbeat)’, ‘핸즈업(Hands Up)’, ‘우리집’ 등 대표곡을 불렀다.

이들이 도쿄 돔 무대에 오른 것은 2016년 입대 전 공연 이후 10년 만이다.

2PM은 8월 인천 콘서트를 통해 국내에서도 열기를 이어간다.



JYP는 “2PM은 팬들의 기다림을 해소하는 동시에, 도쿄 돔을 뜨겁게 달군 에너지를 인스파이어 아레나에서 이어갈 것”이라며 “이들이 국내에서 완전체 콘서트를 여는 것은 2023년 9월 ‘잇츠 투피엠(It’s 2PM)’ 이후 약 3년 만”이라고 전했다.

한편 2PM 단독 콘서트의 티켓 예매와 관련한 자세한 사항은 추후 그룹 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에서 확인할 수 있다.

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