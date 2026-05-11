국제유가 3%대 상승세…정전 협상 교착 장기화 우려

미국과 이란 간 종전 협상 교착 국면이 계속될 수 있다는 우려에 국제 유가가 3%대 상승세를 보이고 있다.



런던 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 가격은 한국시간 11일 오전 11시 현재 전장 대비 3.38% 오른 배럴당 104.71달러를 나타냈다.

사진=AP연합뉴스

뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격도 전장 대비 3.86% 오른 배럴당 99.10달러다.



브렌트유와 WTI 선물은 호르무즈 해협 긴장에 지난 8일에도 각각 1.23%, 0.64% 오르며 한 주간 거래를 마감했는데 가격 오름세가 이어지는 모습이다.



같은 시간 미국 주요 주가지수 선물도 약세를 보고 있다.



다우존스 선물이 0.25%, S&P 500 선물이 0.12%, 나스닥100 선물이 0.01% 각각 하락한 상태다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 10일(현지시간) 미국의 종전 제안에 대한 이란의 답변이 수용 불가능한 내용이라고 밝히면서 종전 협상 타결 기대감이 위축되면서 유가를 끌어올리는 것으로 풀이된다.



트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 "방금 이란의 이른바 '대표들'로부터 온 답변을 읽었다"며 "나는 이게 마음에 들지 않는다. 완전히 용납할 수 없다"고 밝혔다.



한편 씨티그룹은 호르무즈 해협 차질이 이달 말까지 완화될 것이라는 기본 시나리오를 유지하고 있다면서도 미국과 이란이 종전 합의를 타결하는 데 어려움을 겪으면서 단기적인 유가 상승 압력을 키우고 있다고 지적했다.



씨티그룹은 향후 3개월 내 브렌트유 전망치를 배럴당 120달러로 유지했다. 또한 2분기(평균 110달러), 3분기(평균 95달러), 4분기(평균 80달러) 등으로 브렌트유가 2분기 이후 점진적으로 떨어질 것이라는 기존 전망도 유지했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지