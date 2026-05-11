“‘큰 거 온다’로 약물 운전 경각심”…전북경찰청, 가수 최수호와 공익 영상 제작

전북경찰청이 가수 최수호와 협업해 약물 운전의 위험성과 예방 수칙을 알리는 공익 홍보영상 제작에 나선다.

전북경찰청은 최근 사회적 문제로 떠오른 마약류 범죄와 약물 운전에 대한 경각심을 높이기 위해 최수호와 함께 1분 분량의 홍보영상을 제작해 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 확산할 계획이라고 11일 밝혔다.

전북경찰청이 마약류 범죄와 약물 운전에 대한 경각심을 높이기 위해 가수 최수호와 함께 제작 중인 홍보영상 한 장면. 전북경찰청 제공

이번 영상은 지난달부터 약물 운전 단속과 처벌 기준이 강화된 데 따라 국민 인식을 높이고 사전 예방 효과를 강화하기 위해 기획했다. 영상에는 약물 운전의 개념과 위험성, 예방을 위한 안전 수칙 등 핵심 내용을 간결하게 담아 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다. 특히, 최수호의 대표곡인 ‘큰 거 온다’를 활용해 약물 운전으로 인한 사고 위험과 처벌 가능성을 직관적으로 전달할 예정이다.

전북경찰청은 제작된 영상을 공식 SNS 채널에 게시하고, 지자체와 운수업체 등 관계 기관에도 배포해 교육자료로 활용할 방침이다. 이재영 전북경찰청장은 “약물 운전은 본인뿐 아니라 타인의 생명과 안전까지 위협할 수 있는 중대한 위험 행위”라며 “국민 눈높이에 맞춘 콘텐츠로 정확한 정보를 전달하고, 관계 기관과 협력해 예방 교육과 홍보를 지속 확대할 계획”이라고 말했다.

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